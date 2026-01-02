El Deportivo regresa a la competición con su particular cuesta de enero

Vuelve el fútbol para el Deportivo. Desde las 21 horas, el equipo coruñés recibe al Cádiz en un partido donde el equipo coruñés buscará regresar a la senda de la victorias tras acabar 2025 con tres derrotas seguidas en liga (Castellón, Real Sociedad B y Andorra). Los blanquiazules arrancan 2026 terceros en la tabla, en zona de play off, y con el objetivo de pelear por el ascenso a Primera División, ya sea de forma directa o a través de las eliminatorias que se disputarán durante el mes de junio

ALTAS, BAJAS Y POSIBLE ONCE

Ximo Navarro y Escudero estarán ausentes por lesión. El primero ya se entrena con el grupo pero todavía habrá que esperar una semana más para que pueda estar a disposición del entrenador para entrar en la lista de convocados. Sí podrá contar Antonio Hidalgo con los dos primeros fichajes del mercado de invierno. Tanto Ferllo como Adrià Altimira podrían estar en la citación del catalán. Más opciones de debutar tiene el lateral. En cuanto al posible once, la duda es quién ocupará la banda derecha. Mella y Luismi viven una bonita competencia para estar en el equipo de salida. El resto parece más claro: Parreño, Noubi, Loureiro, Barcia, Quagliata; José Ángel, Villares; Luismi o Mella, Soriano, Yeremay y Zaka

TOURMALET BLANQUIAZUL

El Deportivo vivirá un mes de enero muy exigente, con rivales directos en la pelea por el ascenso. Tras el encuentro de esta noche, tendrá dos compromisos a domicilio, frente a la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería, para acabar en Riazor contra el actual líder, el Racing de Santander. Además, entre los duelos fuera de casa tendrá los octavos de final de la Copa del Rey. Será en Riazor y su rival lo conocerá en el sorteo que será el 7 de enero, una vez jugado el Granada-Rayo Vallecano, previsto para el día de Reyes.

Para mejorar los resultados de diciembre, Hidalgo cree que deben dar un paso adelante en varios aspectos del juego: "Estamos en una categoría en que la portería a cero te da muchas opciones y más nosotros con el talento que tenemos, pero tenemos que producir más. El volumen de situaciones de ataque deben aumentar. Atacar a bloques bajos no es fácil pero tenemos que aumentar el volumen. Tenemos que encontrar el punto de equilibrio para sostener el talento que tenemos"

El preparador catalán intenta hacer análisis más globales. El Deportivo está cumpliendo los objetivos marcados al principio de temporada, donde la idea era estar en el grupo de equipos que aspirar a intentar el ascenso. "Estar entre los seis primeros", es lo que comentó el propio Hidalgo tras vencer en la primera jornada en el campo del Granada. Quedan dos jornadas para finalizar la primera vuelta. De todos modos, y aunque viene un enero duro, el entrenador prefiere ir partido a partido