Abierta la reserva de entradas para los actos institucionales de San Julián en Ferrol

Ferrol ultima los preparativos para celebrar su día grande. El próximo miércoles, 7 de enero, el Teatro Jofre se convertirá en el escenario de los actos institucionales en honor a San Julián. La ceremonia comenzará a las 11:45 horas y el acceso para el público general será totalmente gratuito, previa reserva de localidad.

Previamente, a las 10:30 horas, comenzará una eucaristía en la Concatedral de San Julian oficiada por el obispo de nuestra Diócesis, por monseñor Fernando García Cadiñanos

Cómo conseguir las entradas

El Concello de Ferrol ha habilitado el sistema de reservas a través de la plataforma Ataquilla, mediante este enlace

Además, para aquellas personas que no dispongan de acceso a Internet o prefieran la gestión presencial, las entradas que queden disponibles se podrán retirar el mismo miércoles día 7 en la taquilla del Teatro Jofre, a partir de las 9:30 horas.

Distinciones y hermandad con Lugo

Durante la ceremonia oficial, el Concello otorgará el título de "Ferrolana del Año" a la catedrática de Historia Esperanza Piñeiro, en reconocimiento a su trayectoria y labor. Asimismo, se llevará a cabo el tradicional acto de renovación de los lazos de hermandad que unen a la ciudad naval con Lugo.

Degustación de arroz con leche

Como manda la tradición, la festividad no terminará en el teatro. Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, el foco de atención se trasladará al Cantón de Molíns. Allí se instalará una carpa para la tradicional degustación popular de arroz con leche, el postre típico por excelencia de esta festividad, donde se espera la asistencia de cientos de vecinos y visitantes.