El PSOE denuncia el "grave deterioro" y la peligrosidad del observatorio de aves de Doniños

El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha denunciado públicamente el estado de abandono en el que se encuentra el observatorio de aves de la laguna de Doniños. Según la formación, las recientes revisiones de la zona muestran una situación "claramente peligrosa" para los ciudadanos debido al deterioro de los elementos estructurales.

Los socialistas señalan que la instalación presenta madera podrida, escaleras en mal estado y signos de un abandono continuado por parte del gobierno local. "No estamos solo ante un equipamiento inutilizable, sino ante un elemento que supone un riesgo real de accidente y responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento", advierten desde el grupo municipal.

Un espacio con valor histórico y científico

El observatorio se ubica en una parcela vinculada a la memoria de la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño, referente internacional de la investigación marina. El entorno fue cedido históricamente con fines ambientales y divulgativos, por lo que el PSOE considera que el estado actual del lugar no está a la altura de la figura que representa.

Desde el partido recuerdan que ya en el año 2024 entidades como la SGHN y el Club de Prensa de Ferrol solicitaron formalmente una intervención en este espacio ante su progresivo deterioro. Sin embargo, denuncian que la falta de mantenimiento durante este tiempo solo ha servido para agravar el problema.

Exigencia de medidas urgentes

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclamará al gobierno municipal la adopción de medidas integrales y urgentes para recuperar el observatorio. El objetivo es garantizar la seguridad y conservación del entorno para que pueda volver a ser utilizado con fines educativos y de observación ambiental.

"Ferrol merece cuidar sus espacios naturales y su patrimonio científico. Exigimos al gobierno que actúe cuanto antes y devuelva este observatorio al uso público en condiciones seguras y dignas", concluyen desde la formación.