El RCD Mallorca busca un extremo, cede a Marc Domenech al Ceuta mientras Javi Llabrés tiene también opciones de salir cedido

El RCD Mallorca arranca ante el Girona 2026, año con propósito de enmienda de un 2025 discreto y decepcionante. Nadie esperaba la segunda vuelta de la pasada temporada pero mucho menos la por ahora decepcionante primera vuelta que lleva el equipo.

Con muchos altibajos y con una sensación permanente de equipo a medio hacer, el Mallorca ha alternado momentos interesantes en algunos partidos con resultados decepcionantes y partidos de frustración. No obstante, se ha empezado a enderezar un poco la trayectoria, de hecho el Mallorca ha llegado a esta jornada 18 como el equipo que acumula más minutos sin perder, cuatro jornadas.

Despedían 2025 en Valencia en un partido de supervivencia, en el que empezaron bien pero después fueron sometidos y pudieron perder. Pero el Mallorca parece ganar algo de espíritu, de agarrarse al menos a los partidos. Eso debe ser ratificado ante el Girona, partido para el que recuperan a Mascarell tras finalizar la Copa de África con Guinea Ecuatorial.

En todo caso ese cocido a medio hacer es lo que parece el Mallorca, un equipo que podría ser fuerte a balón parado por su juego aéreo pero que no lo ha sido, que no es bueno en juego de posición porque ni genera lo suficiente ni tiene la pegada suficiente, que tampoco es de contragolpe.

Es un equipo que hace cosas más o menos bien, que siempre está en un 6, otros días un cinco y otros suspenso, pero no acaba de hacer un partido de notable o sobresaliente. Sigue teniendo la falta de una mayor sobriedad defensiva, que necesita dados sus problemas para marcar. Y sobre todo hay muchos jugadores que son fallidos, hay mucho lastre de rendimiento en la plantilla.

Necesita más profundidad, el único que se la da es Virgili apoyado por Mojica, es asimétrico porque no atacaba igual por la derecha dado el fallido Asano y que Mateo Joseph no es extremo. Por ello el técnico Jagoba Arrasate ha pedido otro extremo, aunque en la previa ante el Girona evitaba precisar qué ha pedido. "El club ya lo sabe" decía el técnico, "no es para los periodistas sino para el club, tampoco tenemos que estar retransmitiendo esto" venía a decir.

En cuanto a salidas, ya se ha producido la cesión de Marc Domenech al Ceuta sin opción de compra, donde el canterano debe tener continuidad y acabar de hacerse tras un prometedor debut en Primera. A muchos les sorprende que Arrasate no le haya dado más participación en la banda derecha.

También puede salir cedido Llabrés, pero primero debe renovar. El jugador acaba contrato, y es eso en lo que están. El club mantiene abierta la opción de una nueva cesión porque el interior no acaba tampoco de aportar.