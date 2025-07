Estas son las señales a las que tienes que prestar atención para saber si tu hijo tiene algún problema de visión, según un oftalmólogo

Por si no lo sabías, la infancia es una etapa sumamente importante para el desarrollo de la visión. Normalmente, este sentido madura hasta los ocho o nueve años, aunque en ocasiones se puede alargar hasta los once si el paciente tiene algún problema en la vista. Hoy en Herrera en COPE Tenerife ponemos el ojo en la niñez resolviendo dudas con el doctor José Alberto Muiños.

¿Quién se ocupa de revisar la visión de los niños?

"De entrada es el pediatra", responde Muiños. Desde el momento de nacimiento del bebé, es el pediatra el que se encarga de realizar las revisiones y los controles periódicos. En el primer año de vida hay que ir controlándolo a los dos, a los cuatro, a los seis y a los doce meses: "Como se le controla al niño normalmente, pues de paso también el pediatra mira cómo tiene los ojos".

La edad ideal para empezar a visitar a un oftalmólogo depende de si existen antecedentes familias de patología ocular de nacimiento: "Un glaucoma congénito, unas cataratas congénitas... Debe realizarse la exploración cuanto antes para descartar esta patología". Si el niño no presenta antecedentes, el pediatra lo derivará: "Nosotros aconsejamos hacer el primer control a los cuatro años por el oftalmólogo porque ya el niño a esa edad es capaz de ayudarte a que podamos saber exactamente qué visión tiene".

¿CUÁLES SON LAS PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES?

"Falta de graduación, es decir, lo que llamamos defectos de refracción. Puede que tenga miopía, hipermetropía, astigmatismo...". El doctor Muiños explica que los niños pequeños suelen ser hipermétropes y que con el tiempo desaparece. La segunda es el estrabismo, ese trastorno por el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección o no miran al mismo objeto al mismo tiempo. "Cuando meten o sacan un ojo es más serio porque hay que tener más cuidado y resolverlo a tiempo, bien con tratamiento con parches o bien con alguna cirugía, porque si no el ojo que desvía puede no desarrollarse la visión y volverse un ojo vago".

Pexels pexels-rdne-8083818

De hecho, ese parche lo que permite es que el cerebro se vaya acostumbrando a trabajar: "El cerebro es bastante vago y si ve que con un ojo ve bien y con otro no ve, pasa de usar el que no ve". El doctor explica que con el parche se fuerza al cerebro a utilizar el ojo por el que no ve y el número de horas de uso irá determinado por la edad del niño. "¿Cuatro años? Cuatro horas. ¿Cinco años? Cinco horas. Y así vamos poniéndole".

¿Cómo identificar las señales?

Evidentemente, si el niño es especialmente pequeño es muy difícil saber como está su vista. Por suerte, hoy en día existen herramientas y pruebas que ayudan a los oftalmólogos: "Tenemos que utilizar otra serie de pruebas que le hacemos, pues le pasamos una luz o hacemos unos movimientos para ver si el niño lo sigue o no". También cuentan con autorefractores automáticos que permiten saber qué graduación tiene: "Son aparatos portátiles que lo enfocas en el ojo del niño y es capaz de decirte la grabación que tiene. Nos facilita mucho", explica Muiños.

Los padres también pueden identificar las primeras señales de que algo en la vista de sus pequeños no va bien. Las más frecuentes, según el doctor, son la falta de concentración, la mala caligrafía o cuando pinta por fuera de la línea: "Si el niño es hipermétrope, hace una letra grande porque no ve bien de cerca. Los niños miopes que ven muy bien de cerca hacen una letra pequeñita. Viendo la letra podemos saber un poco qué es lo que tiene el niño".

Pexels pexels-karolina-grabowska-8909392

El doctor señala que es importante saber si el pequeño sufre dolores de cabeza, que aunque un niño no suele identificarlo bien, puede ser señal de que algo sucede en su sentido de la vista. "Es curioso porque los profesores que tienen problemas visuales, que llevan gafas o tal, se dan cuenta antes de que el niño tiene un problema en la vista que los que no tienen problemas visuales ellos".