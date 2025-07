Este es el consejo de un experto para prevenir las alergias en la limpieza de tu casa: “Aspiradora siempre después"

Seguro que, si te paras a pensar, las alergias son un elemento de tu salud que tienes más cerca de lo que puedes creer. Incluso tú mismo puede que las sufras en tu día a día. Hoy celebramos el día mundial de la alergia. Según datos de la OMS hasta el 30% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. En 2050 se estima que esto pueda llegar a la mitad de la población.

En Canarias, la alergia más común es a los ácaros y los animales. El clima de las islas, marcado por una humedad relativa alta y constante, y temperaturas suaves, favorece la reproducción de ácaros. En el caso de los alimentos, las más habituales están asociadas al consumo de huevo, leche y frutos secos en los niños, mientras que en adultos destacan las frutas y el marisco.

En cifras 30%de la población mundial sufre algún tipo de alergia

Le pasa, por ejemplo, a María. Le han diagnosticado alergia al marisco. Después de comer lapas se llenó de ronchas y se le obstruyeron las vías respiratorias, tuvo que ir a urgencias para que la medicaran y poder respirar con normalidad: “Lapas, langostinos y gambas. Fue que me empecé pues a llenar de ampollas. Se me empezó a hinchar el lagrimal y la lengua. Me costaba como respirar. Entonces me fui a urgencias, me pincharon”.

Prueba de alergia

A María, esta condición le ha surgido ya de adulta. Otra cosa muy diferente atañe a Sergio. Él ha tenido que convivir con las alergias desde bien pequeño. Por ello siempre tiene dificultades para comer fuera de casa: “Nosotros los alérgicos nos sentimos muy asustados a la hora de ir a comer fuera. Los cocineros a veces se asoman como diciendo: 'Pero esta persona de qué va', y, entonces, a día de hoy, pues la verdad es que todavía nos sentemos a comer en un restaurante y en algunos casos nos dicen que no son capaces de darnos de comer”.

Los expertos destacan que el tratamiento y el abordaje precoz de las alergias es la herramienta principal para detener su evolución y para prevenir reacciones potencialmente graves. El doctor Bassam Hammad es especialista en alergología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas. Nos cuenta que cada vez, el nivel de alérgicos es mayor debido al aumento de la contaminación atmosférica pero también a problemas en nuestra alimentación: “Ahora se consume menos frutas menos verduras la dieta mediterránea que se suma a la teoría higiénica. La higiene es muy importante tal cual entonces nos hace que tenemos menos contacto con los las bacterias de los hongos nos baja la defensa”.

Alergia

CONSEJOS LIMPIEZA

El doctor Bassam Hammad aportaba un gran consejo para adoptar en el día a día con la limpieza del hogar si deseamos hacer un trabajo preventivo con la alergia: “La limpieza, como en todo, moderadamente. Lo más importante, el control ambiental que es la prevención la limpieza. Por ejemplo, en caso de los dormitorios, lo más importante es fregar el suelo fregar y ventilar, no hay que poner ni productos cómicos químicos ni nada. La aspiradora, siempre, después de fregar, no al revés”.