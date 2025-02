Una madre pierde a sus dos hijas gemelas al dar a luz en una sala de descanso de un hospital de Tenerife

El Servicio Canario de la Salud y una aseguradora han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia a indemnizar con más de 352.000 euros a una madre que en 2018 perdió a sus dos hijas gemelas por una infección. Ocurrió en el Hospital Universitario de Canarias: a las 25 semanas de gestación, el equipo médico detectó un aumento del líquido amniótico en la mujer embarazada por lo que tuvieron que provocarle el parto. Sin embargo, la sentencia afirma que este procedimiento se hizo en un habitáculo destinado al descanso que no cumplía con los requisitos sanitarios.

NI GARANTÍAS, NI CONTROLES

Las niñas nacieron pesando poco más de un kilo cada una y murieron al día siguiente. Por otra parte, esta sentencia revoca a la de un juzgado de Santa Cruz de Tenerife que, en un primer momento, desestimó la reclamación. José Antonio Betes, abogado colaborador del Defensor del Paciente, nos explicaba el caso a los micrófonos de Herrera en COPE Canarias: "Deciden extraerlo en unas condiciones que no tenían garantías. Un lugar que ellos llaman box de anexo al paritorio, pero para nada".

Archivo COPE Los procedimientos se deben realizar en lugares asépticos

"No tenían las condiciones de asepsia para proceder a hacer una intervención de este tipo", explica el abogado. Cuenta que ese espacio es en el que normalmente se asean y descansan las parturientas. "Debe ser un lugar aséptico, un quirófano o lo que sea, un lugar donde se reúnan las condiciones con los controles preventivos obligatorios que debe haber en un hospital".

Es la Administración la que debe demostrar que se han revisado los controles José Antonio Betes Abogado colaborador del Defensor del Paciente

En una primera instancia se eximía de responsabilidad al hospital, pero Betes argumenta que en ese proceso judicial no se tomó en cuenta lo que se denomina la carga de la prueba: "Hacía recaer sobre los afectados la carga de probar que las condiciones en que se practicó aquello no eran las adecuadas. Es al revés. Es la Administración la que debe demostrar que han revisado los controles en un lugar adecuado". Además, el letrado señala que a la paciente ni siquiera se le ofreció el documento de consentimiento informado, obligatorio en estos casos.

falta de medios y recursos

Bates dice estar "preocupado" por que se den este tipo de casos en hospitales de Canarias y también del resto de España. Señala la atención deficitaria de, por ejemplo, los servicios de Urgencias: "Me parece un desastre. La gente en los pasillos, amontonada, a veces pasando hasta muchas horas y días, incluso en una silla". Afirma que esta acumulación de personas provoca que aumenten las infecciones y que el centro debe velar por ello: "No tiene la obligación de curar, tiene obligación de medios, de poner a disposición de los ciudadanos los medios necesarios para que eso no ocurra".