Alerta en Cataluña: llega una ola de frío intenso con temperaturas de hasta -12 grados

Protecció Civil de la Generalitat ha comunicado que mantiene activada la alerta del plan Neucat ante la llegada inminente de un episodio de frío intenso que se prolongará durante cuatro o cinco días. Este fenómeno meteorológico podría venir acompañado de nevadas en cotas bajas en puntos muy localizados del territorio, aunque las últimas previsiones han rebajado la intensidad de las mismas, esperando grosores que, en cualquier caso, no superarían los cuatro o cinco centímetros. A pesar de esta modificación, el organismo insiste en la necesidad de mantener la cautela.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha matizado sus predicciones iniciales, apuntando ahora a nevadas de carácter débil, principalmente en el nordeste del país. Las zonas que podrían verse más afectadas son el litoral de Barcelona y Girona, así como la Catalunya Central. Asimismo, no se descartan emblanquinadas en las Terres de l'Ebre y en el Camp de Tarragona, por lo que se ha hecho un llamamiento general a la prudencia ante el cóctel de frío, posibles nevadas y el consecuente riesgo de heladas en la red viaria.

Para analizar la evolución del temporal y asegurar la correcta coordinación de los equipos de emergencias, este domingo se ha reunido el comité técnico del plan Neucat. Durante este encuentro se ha evaluado el grado de preparación de los diferentes servicios implicados en la gestión de la alerta. Al término de la reunión, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha comparecido ante los medios de comunicación para aclarar el alcance de la situación meteorológica que se espera en las próximas horas en toda la comunidad.

Reunión de protección civil

En sus declaraciones, Solé ha querido dejar claro que la disminución en la intensidad de las precipitaciones no significa que el riesgo haya desaparecido por completo. "Esperamos alguna nevada en cotas bajas, aunque con menos probabilidad que en las previsiones iniciales", ha señalado la subdirectora, insistiendo en que la población debe permanecer alerta y seguir las recomendaciones oficiales. Con estas palabras, Protecció Civil busca evitar un exceso de confianza que pueda derivar en situaciones de riesgo, especialmente en las carreteras y en las actividades al aire libre.

Esperamos alguna nevada en cotas bajas, aunque con menos probabilidad que en las previsiones iniciales"

Las precipitaciones, que podrían manifestarse en forma de lluvia o nieve dependiendo de la cota y la zona geográfica, se esperan con mayor probabilidad durante la tarde-noche de este domingo y a lo largo de la jornada del lunes. Sin embargo, el elemento más adverso y destacado de este episodio será el frío intenso. Las temperaturas mínimas podrían desplomarse hasta alcanzar valores cercanos a los 0 grados en el litoral, situarse entre los -3 y -8 grados en las zonas prelitorales e interiores, y descender hasta los -8 y -12 grados en el Pirineo.

Ante este panorama de bajas temperaturas, las autoridades recomiendan a la ciudadanía ir bien equipados con ropa de abrigo adecuada, incluso para trayectos cortos. Del mismo modo, se aconseja planificar con antelación cualquier actividad que deba realizarse en el exterior y extremar la precaución en todos los desplazamientos por carretera, ya que el hielo puede formarse de manera inesperada en la calzada, aumentando significativamente el riesgo de accidentes de tráfico.

Prudencia en los desplazamientos

El Servei Català de Trànsit ha activado sus protocolos de seguimiento y vigilancia, poniendo una atención especial en el riesgo de formación de placas de hielo. Las heladas son una de las mayores preocupaciones, sobre todo en carreteras secundarias y en ejes principales de comunicación como la C-25, la C-26 y la N-260 en la zona del Pirineo. A pesar de la alerta, de momento no se prevén restricciones generales de circulación, aunque no se descarta aplicarlas si las condiciones empeoran.

Protecció Civil subraya la importancia de que los conductores se informen de la evolución meteorológica y consulten el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje. La movilidad podría verse afectada de manera puntual por la presencia de nieve o hielo, por lo que estar informado es clave para evitar incidencias. Se recomienda tener el depósito de combustible lleno, llevar cadenas, el teléfono móvil con la batería cargada y algo de comida y agua por si surge cualquier imprevisto durante el trayecto.

El organismo advierte que la jornada de mañana lunes será meteorológicamente muy adversa, ya que al frío se sumarán el viento, la nieve y la mala mar. Por todo ello, se recomienda a la población que, en la medida de lo posible, intente avanzar o reorganizar los desplazamientos previstos y limite al máximo las actividades al aire libre. Esta recomendación cobra especial importancia para los colectivos más vulnerables al frío, como la gente mayor, los niños y las personas con enfermedades crónicas.

Fuerte oleaje en el Empordà

El episodio de frío intenso no llegará solo, sino que vendrá acompañado de otros fenómenos meteorológicos adversos. Se prevé fuerte oleaje en la costa del Empordà, con especial incidencia en la comarca del Baix Empordà. Además, se esperan rachas de viento fuertes en el extremo norte del país, lo que podría complicar aún más las condiciones en el exterior y aumentar la sensación de frío en toda la región afectada.

Finalmente, las autoridades han solicitado que se extreme la vigilancia en todas las actividades que se realicen cerca del litoral, como paseos por espigones o zonas expuestas a las olas. Esta advertencia es especialmente relevante si se tiene en cuenta que esta misma zona costera ya quedó muy castigada por el temporal de Navidad, por lo que la prudencia debe ser máxima para evitar nuevos incidentes en un área ya de por sí debilitada por los últimos temporales.