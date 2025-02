La provincia de Las Palmas, una de las más afectadas por agresiones a sanitarios: "El que paga el pato es el que está en la trinchera"

Las Palmas es la segunda provincia de toda España con el mayor número de denuncias por agresiones a sanitarios durante este 2024. Según datos de la Policía Nacional, representan un total de 27 sobre las 406 que se registraron en todo el país, lo que supone un aumento de un 28,8% en el territorio. Guillermo de las Barredas, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, reflexionaba sobre este tema en Herrera en COPE Gran Canaria.

más allá de los números

Barredas explica que detrás de esas denuncias recogidas por las autoridades, existe una realidad todavía más triste: "Hay muchas denuncias a nivel de los centros que no terminan en la policía y son por una sencilla razón. Si analizas los resultados de la encuesta del CIS, te das cuenta que Canarias es la comunidad autónoma en la que los ciudadanos tienen peor concepto de la sanidad pública". Comenta que muchos profesionales sienten una "gran desazón" por no haber podido trabajar con los pacientes como a ellos les gustaría a causa de la falta de recursos.

"El ciudadano está harto de tener que esperar un año para que le hagan un TAC, una colonoscopia... Cualquier prueba que han estado esperando durante meses para que los vea un especialista y en 5 minutos le solucione el problema. Eso crea una desconexión total entre muchos ciudadanos y profesionales". A esto se añade la fatiga o burning de los profesionales, ya que Barredas explica que hacen falta muchos más centros de salud para atender adecuadamente a todos los pacientes.

El perfil de las víctimas de estas agresiones corresponde a mujeres (en un 62%) de entre 36 a 55 años. Sin embargo, los agresores se perfilan como hombres de esa misma franja de edad. A la pregunta de si hay un componente machista en estas conductas, Barredas cree que más bien se debe a que por estadística ellos acuden más a las consultas: "Desgraciadamente, las agresiones se producen por no pensar, por no razonar. El problema no está en los sanitarios".

Se cree que el desacuerdo con el diagnóstico del médico es uno de los motivos de estas agresiones, pues los pacientes quizás consultan su sintomatología en otras fuentes, como en Internet: "Estamos viendo la gran cantidad de falta de información, de falsas informaciones". Sin embargo, Barredas también reflexiona sobre los enfrentamientos que se dan a causa de las negativas a dar una baja laboral: "¿Cuál es la base de todo esto? La falta de información sanitaria y la falta de educación sanitaria, que no existe".