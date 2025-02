El Servicio Canario de la Salud se compromete a solucionar el colapso del HUC: “Veremos los resultados en poco tiempo”

Luces y sombras en los datos de las listas de espera de la sanidad canaria que conocimos en la jornada de este miércoles. Luces -la parte buena-en la lista quirúrgica, que baja un 3,4% respecto a los últimos datos del mes de junio. Si quieres operarte, de media, tendrás que esperar en torno a 122 días.

En cambio, las sombras las encontramos en las consultas. La lista de espera ha aumentado en un 8,7% hasta situarse en los 127 días. ¿Cómo se va a atajar el problema? La sanidad pública ya estudia derivar a las consultas de la sanidad privada algunas de las citas para ello. El viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz ha valorado en COPE Canarias estos datos. Explica qué se ha hecho para reducir la lista quirúrgica y qué se espera de los próximos meses: “No sacamos pecho ni mucho menos, somos bastante ambiciosos, no somos conformistas y seguiremos mejorando con este corte en diciembre, que normalmente se empeora junio porque están las vacaciones de verano, navidades, etcétera”.

En cifras 122días de espera para operarte en Canarias

Eso sí, hay que mirar bien los datos por hospitales. Se lleva la palma, ¿adivinas? Sí, el Hospital Universitario de Canarias, donde la demora media es de más de 162 días. Ahí esperan por una operación casi 11.000 personas: uno de cada tres pacientes de la sanidad pública canaria. Carlos Díaz, sobre la situación de colapso que vive el centro prácticamente a todos los niveles; en consulta, en los quirófanos pero, sobre todo, en el servicio de urgencias: “Estamos firmando un convenio y está tramitándose, en el cual el cabildo nos cede financiación y nos ayuda y vamos a desarrollar urgencias en el Hospital del Norte y así como el laboratorio 24 horas también para atender esas urgencias. Y por otro lado estamos esperando que baje el pico asistencial de las urgencias, para empezar con el rediseño y la nueva estructura de urgencias, que la abordaremos con una cuantía de dos millones de euros ya en marzo”.

UN PROBLEMA CRONIFICADO

La cuestión del Hospital Universitario de Canarias no surge ahora. Viene de muy lejos. De 2006, concretamente, que fue el primer año donde se vieron camillas en el pasillo de las urgencias. Lo comentaba en COPE Guillermo de la Barrera es el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias: “Fue diseñado para un volumen de población que no es el que después tuvo cuando pasó al Servicio Canario de Salud. De los pacientes que van a urgencias, ¿Cuáles son? Los que de verdad son urgentes, pero van todos aquellos que no quieren esperar”.