El presidente de ASHOTEL sobre el impuesto por pernoctación en Canarias: "Sinceramente, no lo entendemos"

Tenerife - Publicado el 07 may 2025, 15:00

La presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila pretende llevar este sábado, al Congreso de su partido, la propuesta de llevar a cabo un impuesto por pernoctación, tal y como ya se hace en otros destinos europeos. A la espera del posicionamiento del líder del ejecutivo regional, Fernando Clavijo, las reacciones de otros agentes políticos no han tardado en llegar: el PP insular ya ha rechazado la medida públicamente y el PSOE tinerfeño la tilda de oportunista, pues cree que ese cambio de opinión se debe a la manifestación convocada para el 18 de mayo por el colectivo Canarias tiene un límite.

¿Qué opina la patronal?

Más allá de los bandos políticos, hemos querido preguntar en Herrera en COPE Tenerife cómo se han tomado los hosteleros este cambio de posturas de Coalición Canaria. Jorge Marichal, presidente de ASHOTEL, reconoce que no está sorprendido: "Este tipo de alusiones a tasas están en boca de todos. Desde mi punto de vista, de manera equivocada poniendo como archivo expiatorio a la actividad turística de unos problemas que no tienen nada que ver con eso". Al igual que algunos partidos de la oposición, cree que esta propuesta responde a la manifestación de las próximas semanas: "Se está buscando desenfocar el asunto e intentar que la gente no mire hacia algunos sitios".

La actividad turística ya deja prácticamente 3.600 millones de euros a las arcas autonómicas" Jorge Marichal Presidente ASHOTEL

Archivo COPE Manifestación Canarias tiene un Límite, sur de Tenerife

Marichal no entiende la necesidad de este impuesto cuando Canarias vive el momento de mayor recaudación de su historia: "La actividad turística ya deja prácticamente 3.600 millones de euros a las arcas autonómicas, una ejecución presupuestaria mínima y una devolución de fondos europeos de casi mil millones. Sinceramente, no lo entendemos". Pone el ejemplo de Venecia o Barcelona, que empezaron en este camino y que afirma que ahora se considera un impuesto más: "La pena es que después los proyectos, con los índices de ejecución presupuestarias que tenemos en los diferentes gobiernos, no llegan las obras a término".

el problema es la vivienda, no el turismo

El problema, considera el presidente, está en el crecimiento poblacional y en la falta de actualización de las infraestructuras en islas como Tenerife. Explica que no se ha invertido en carreteras, en hospitales o en vivienda: "Vamos a seguir teniendo manifestaciones en años sucesivos porque la situación no ha cambiado y la gente sigue viendo como los sueldos no cunden". También señala a el parque alojativo turístico de Canarias, donde las viviendas vacacionales han quitando vivienda al mercado residencial.

Se ha hurtado a la población la posibilidad de tener el derecho de una vivienda digna a un precio razonable" Jorge Marichal Presidente ASHOTEL

"La gente no tiene donde vivir cerca de donde trabaja, en sanidad tenemos un índice de IT (enfermedades laborales) tremendo porque la sanidad en Tenerife está totalmente colapsada y después nos quejamos si la gente sale a la calle", sentencia Marichal. Afirma que efectivamente se llegarán a acuerdos con los trabajadores, pero que si los sueldos no cunden es porque "se ha hurtado a la población la posibilidad de tener lo que es un derecho fundamentalísimo, que es el derecho a una vivienda digna a un precio razonable".

las medidas de baleares

Archivo COPE Turismo Islas Baleares

Sobre si Canarias debería seguir los mismos pasos que las Islas Baleares, donde plantean restricciones de vuelos en temporada alta, ASHOTEL señala a otra cuestión: "La modulación del crecimiento se tiene que tomar en serio". Sin embargo, denuncia que mientras se han dejado de construir más de 400 hoteles, se permiten las viviendas vacacionales en el mercado: "Aquí hay una falta de planificación, de visión y sobre todo de actuación en los momentos que hay que hacerlo con diligencia".