El colegio de Torrecilla en Lorca estrena por fin su nuevo comedor y cocina

La comunidad educativa del colegio de Torrecilla en Lorca ha visto cumplida una reivindicación histórica con la finalización de las obras de su nuevo comedor y cocina. El Ayuntamiento de Lorca, a través de sus programas municipales de formación y empleo, ha completado estas instalaciones esenciales para el centro educativo.

Un proyecto con valor social y formativo

Los trabajos han sido ejecutados por una treintena de participantes en los programas experienciales de formación para el empleo. Los alumnos, formados en especialidades como albañilería, fontanería y electricidad, han puesto en práctica sus conocimientos, fomentando así su formación profesional y su integración laboral.

La edil de Educación, Fomento y Empleo, Rosa María Medina, ha visitado las instalaciones y ha destacado que “esta obra era una reivindicación histórica que hemos atendido con la máxima implicación”. Además, ha señalado que “es una satisfacción comprobar cómo la comunidad escolar recibe con entusiasmo estas nuevas instalaciones”.

Un impulso a la conciliación familiar

El proyecto se inició durante las vacaciones escolares con el objetivo de que el centro pudiera ofrecer servicio de comedor este mismo curso. Según la edil, “el comedor es un servicio esencial que aporta calidad educativa y apoyo a las familias, facilitando la conciliación”. Esta medida evita que las familias tengan que desplazarse a otros centros.

La finalización de la obra no solo mejora las infraestructuras del CEIP Torrecilla, sino que consolida los programas municipales que combinan la formación con proyectos de beneficio social. De este modo, se fortalece tanto la cohesión comunitaria como la empleabilidad de los participantes.