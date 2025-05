Rosa Dávila llevará al congreso insular de CC la implantación de una ecotasa en Tenerife: "La riqueza del turismo debe distribuirse en la isla"

Ayer se produjo el segundo debate sobre el estado de la isla de Tenerife de la legislatura. Varias medidas muy llamativas. Y una que hemos conocido hoy. La presidenta, Rosa Dávila, anunció que la gestión del Parque Nacional del Teide será parte del Cabildo a partir del año que viene y como tal se implantará una tasa de acceso al parque nacional para los no residentes a partir del 2026. También se estrecharán las medidas de seguridad para evitar comportamientos incívicos. Y se impulsarán medidas para mejorar la movilidad de la isla.

Y ojo. Esto lo hemos conocido hoy. Rosa Dávila va a llevar al congreso insular de Coalición Canaria de Tenerife este fin de semana la implantación de una tasa por pernoctación en la isla. Una ecotasa. Así lo afirmaba en los micrófonos de COPE: “Tiene que haber una distribución de esos beneficios del turismo que se tienen que quedar en Tenerife, no se tienen que quedar en Canarias. Y por lo tanto, nosotros ya estamos planteando en esa ponencia que vamos a debatir el próximo fin de semana que se implante una tasa turística en la isla de Tenerife. Nosotros lo planteamos para Tenerife, que sea una tasa turística insular, una tasa a la pernoctación que se añada a la que ya estamos implantando a las ecotasas en los espacios naturales protegidos”.

CAMBIO DE POSTURA

Sorprendente cambio de postura de Coalición Canaria, después de haberse opuesto fervientemente durante los últimos años a la medida. Para eso están los congresos, asegura Dávila: “Para eso están los congresos para plantear este tipo de cosas. En su momento planteamos el 'no' a Fonsalía y ahora planteamos que Canarias necesita una tasa turística. En nuestro caso es un planteamiento que nace desde Tenerife y que planteamos a nuestro congreso y lo debatiremos este fin de semana”.

Hay que revisar el modelo turístico. No podemos morir de éxito Rosa Dávila Presidenta del Cabildo de Tenerife

La cuestión, además, debería reprobarse de manera regional y podría afectar en los próximos meses al resto de territorios de las islas: “Yo creo que por ahí empiezan las cosas y hay que replantear. No es el modelo turístico adecuado, un modelo turístico que comenzó hace 50 años y que en nuestra opinión no puede seguir siendo el mismo para los próximos 50 años. No podemos morir de éxito. Un éxito que se lo están llevando unos pocos y que no se distribuye en la calidad de vida de las personas que viven en Canarias y en Tenerife”.

Playa en Tenerife

REACCIÓN DEL PP

Otro frente que tendrá que ver Rosa Dávila es el de sus socios de gobierno: el Partido Popular, quienes se han negado continuamente a la implantación de una tasa por pernoctación. Rosa Dávila advierte que el suyo es un planteamiento nacionalista, que no se debe a Madrid, y que nace por buscar lo mejor para su isla: “Yo voy a hablar en mi congreso y en mi congreso yo soy nacionalista. Y por lo tanto, hago planteamientos de defensa de mi tierra. Yo no tengo a nadie que me de un argumentario. Tengo la libertad de poder debatir con los 300 compromisarios y compromisarias el futuro para los próximos 10 años. Y la ponencia tiene un nombre yo creo que muy importante y es que Tenerife, el futuro se escribe ahora”.