El aviso de los expertos inmobiliarios en Canarias: “Si no lo hacemos, tendremos un problema muy grave de vivienda en los próximos años”

El problema de la vivienda sigue condicionando la vida de miles de canarios. El incremento exponencial que han sufrido en especial los alquileres, pero también los precios de compra, condena a muchos habitantes del archipiélago, a soluciones como vivir en habitaciones, o infraviviendas, y en algunos casos, sobre todo, en zonas turísticas, en caravanas.

Y es que un piso medio, que hace solo unos pocos años podría estar entre 500 y 600 euros de alquiler, hoy puede llegar a costar ya 1.110 euros. Una renta que antes de la pandemia parecería parecer desproporcionada, pero a la que, lamentablemente, nos hemos acostumbrado en 2024.

Tal y como ha confirmado hoy en Herrera en COPE Tenerife el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias, Isidro Martín, lo recomendable es que una familia no destine más de un 30% de sus ingresos a los gastos derivados de la vivienda. Y este parámetro deja un escenario desolador, ya que para no sobrepasar ese 30% recomendado, con el precio medio de alquiler a 1.100 euros, el inquilino debería disfrutar de un salario de al menos 44.400 euros al año. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los canarios no superan esos ingresos, por lo que hoy en día, independizarse de manera individual, “es una misión imposible”

Y así lo atestiguan los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que dentro de ese rango salarial, solo entraría un 10% de los canarios.

Pero la cuestión es, ¿Va a cambiar esta tendencia? ¿Va a continuar el incremento en los precios o van a empezar a bajar? La opinión del experto es muy clara y es que, “no, no van a bajar los alquileres a corto plazo”, alertando de que, “si no somos capaces de introducir vivienda en el mercado, la cosa se va a poner muy complicada”. Y afirma de forma concluyente: “Hay que construir más de 150.000 en los próximos 10 años, porque si no, vamos a tener un gran problema en Canarias”.

En cualquier caso, Martín reconoce que hay una tendencia actual entre los propietarios, “de no subir más los precios a diestro y siniestro, porque asumen como está el mercado”, ya que, “lo que quieren es un inquilino que les pague todos los meses y les dé tranquilidad, y a cambio de esa seguridad, prefieren cobrar un poco menos”. La clave reside además en que “si un propietario tiene algún problema de impago con un inquilino, pueda recuperar rápidamente su propiedad”.

Y por eso, el foco se sitúa en la ley estatal de Derecho a la Vivienda, a la que este experto culpa de “una realidad en la que hay muy poca oferta en el mercado”, porque esta normativa, “penaliza demasiado la figura del propietario , y muchos propietarios ha desaparecido del mercado residencial”.

Por ello, prosigue en el argumento de que “si le damos seguridad a los propietarios, tendremos un remanente importante de vivienda, aunque, eso sí, la demanda va a seguir siendo superior a la oferta”.

Solo el 10% de las viviendas en Canarias están en manos de empresas o grandes tenedores, el resto son pequeños propietarios" Isidro Martín Presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias,

Martín quiso añadir además que “no es cierto, como se ha dicho, que en las islas haya 210.000 viviendas vacías, porque muchas de ellas, aproximadamente la mitad, no tienen condiciones de habitabilidad, así que podemos quedarnos en la mitad”. Pero además, “de esa mitad muchas están inmersas en procesos de herencia, con lo que no creo que haya más de 25.000 viviendas vacías en las islas”.

Además, el experto ofreció otro dato a tener en cuenta, y es que en Canarias, “solo el 10% de las viviendas en alquiler están en manos de empresas o grandes tenedores”, mientras que el 90% restante, son pequeños tenedores, “que tienen como mucho una o dos viviendas en propiedad, y muchas de ellas son heredadas”.