Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria batallan contra la saturación de sus espacios naturales

Últimamente pasar un día de tranquilidad al aire libre, en alguno de los entornos naturales de Canarias, es una misión casi imposible. La masificación de las personas, los atascos por la gran cantidad de coches o la imposibilidad de encontrar un aparcamiento, está haciendo que la agradable experiencia de disfrutar de un entorno natural único en el mundo sea cada vez más difícil. Hoy en Herrera en COPE Canarias hemos querido hacer un recorrido por estos espacios en Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

largas caravanas de coches en timanfaya

Lanzarote fue pionera en la regulación de los accesos, lo hizo hace décadas con el Parque Nacional de Timanfaya, que solo se puede recorrer en guagua. El problema es que desde hace tiempo, la saturación se ha trasladado a la carretera que da acceso al Centro de Visitantes de Montaña de Fuego, donde empieza el control propiamente dicho. Día tras día se ven largas colas de coches para poder acceder. Además, el SEPRONA ha multado al propio centro por sobrepasar el número de vehículos durante dos días concretos en el mes de agosto del año pasado.

Archivo COPE Parque Natural de Timanfaya

Elena Solís es portavoz de Ecologistas en Acción en Lanzarote y señala que este problema persiste desde hace años: "El problema fundamental es que no solamente no hay una gestión de ese tráfico, sino que no hay una central de reservas online, como tienen todos los museos o la mayoría de parques".

Hay residuos por todos lados. Los residuos llaman a las ratas, a los gatos..." Elena Solís Portavoz de Ecologistas en Acción en Lanzarote

Argumenta que existe cierta reticencia por parte de la Consejería de los Centros Turísticos de ejecutar esta reserva principal, pues solo existe la posibilidad de ir a la taquilla y coger una entrada, lo que impide que cada visitante vaya a su hora asignada, evitando las congestiones. "Esto tiene un efecto enorme fuera". La ecologista relata que la espera hace que los usuarios salgan de sus coches, lo que hace que pisoteen las coladas. "Hay residuos por todos lados. Los residuos llaman a las ratas, a los gatos y demás".

CACT Lanzarote Acceso por orden de llegada, según su web

problemas de movilidad en tenerife

En Tenerife, Masca, Anaga y el Parque Nacional del Teide están en el punto de mira. Cada fin de semana se publican fotografías alarmantes de cientos de coches invadiendo espacios naturales. Blanca Pérez, consejera del Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, afirma que existe un problema de movilidad en la Isla: "Lo que está ocurriendo es que tendremos que ir a buscar fórmulas para garantizar el acceso de los que visitan mayoritariamente con transporte colectivo".

Archivo COPE Parque Nacional del Teide

La consejera considera que se está trabajando y se han hecho avances en cuanto al transporte, pero se podrían aplicar otras estrategias para acabar con esas masificaciones: "Yo creo que lo que hay que limitar es el aparcamiento. Desde que limites el aparcamiento, el acceso será en transporte colectivo, esa es la realidad". Además, la responsable de esta Área del Cabildo explica que no se puede evitar el tránsito de vehículos por estas carreteras, pues ninguna atraviesa los espacios.

Hay que movilizar que el turista pueda acceder al espacio en un transporte colectivo" Blanca Pérez Consejera del Medio Natural Cabildo de Tenerife

"Si atraviesa el parque, cambiamos la Ley de Carreteras. El libre tránsito no lo podemos impedir. Lo que sí podemos es impedir el estacionamiento y que los coches se coloquen de cualquier manera". En definitiva, el objetivo de las soluciones parten desde el origen: "Hay que movilizar que el turista pueda acceder al espacio en un transporte colectivo".

Archivo COPE Masca, Buenavista del Norte

roque nublo da esperanza

La tercera víctima de la masificación es el Roque Nublo, en Gran Canaria. La afluencia de coches ha sido tal, que el Cabildo decidió regular los accesos a la entrada principal del sendero que, a diferencia de Timanfaya, funciona con un sistema de reserva previa online. Los aparcamientos también se han eliminado y han instalado una red de guaguas lanzaderas.

Hemos reducido de manera importante, pero no hemos logrado reducir de manera total" Raúl García Consejero Medio Ambiente Cabildo Gran Canaria

Raúl García Brinque es consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y se muestra muy optimista con los resultados de este plan: "Hemos reducido de manera importante pero no hemos logrado reducir de manera total". Así, el consejero explica que efectivamente se ha producido un impacto positivo en la cantidad de coches que aparcan, pero todavía queda mucho por hacer. "Tenemos absolutamente claro que más del 90% de los coches que aparcan son coches de alquiler".

Archivo COPE Roque Nublo, Gran Canaria

García cree que cuentan con unos datos muy esperanzadores, que muestran que se está produciendo un cambio cultural, aunque podamos verlo "de un día para otro". Es un comienzo. Aumentar la frecuencia de las guaguas ha sido otro de los grandes pilares que les ha favorecido en la lucha contra la masificación: "Estamos satisfechos. Este sistema yo creo que obliga a una mayor planificación y eso es algo de lo que hay que hacer conscientes también a los turistas".