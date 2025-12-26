La fórmula de un chef gallego para un menú de Navidad completo por menos de 12 euros por persona

La llegada de la Navidad dispara tradicionalmente los precios de muchos alimentos, pero celebrar las fiestas con un menú especial no tiene por qué ser prohibitivo. Así lo ha demostrado el cocinero Manuel Rey, de Ames (A Coruña), quien ha diseñado una propuesta de menú navideño ‘low cost’ con la que es posible disfrutar de una cena festiva y elaborada por un coste que ronda los 10 o 12 euros por persona. El secreto, según explica, es "acercarnos a las huertas de nuestros vecinos" y apostar por los productos de temporada y de proximidad.

Puedes hacer menús a unos 10 euros por persona, 12" Manuel Rey Chef

Claves para un menú económico y festivo

La propuesta del chef comienza con un entrante diferente y sabroso como una crema de calabaza con naranja. Además, sugiere unos mejillones en escabeche con una ensalada de canónigos, aprovechando que ambos productos están en su mejor momento. Rey defiende que no es necesario recurrir a mariscos de mayor precio, ya que "los mejillones puede ser un producto muy recurrente y perfecto y sabroso".

Para el plato principal, el cocinero gallego recomienda pescados como el congrio o la raya, que actualmente se encuentran a precios bajos. A pesar de que el congrio tiene espinas en una parte, su vientre, se pueden escoger otros cortes: "Es un pescado muy sabroso, que con una salsa verde o algo especial se sale de lo que solemos tomar a diario". Sobre estas especies, destaca que "son pescados muy económicos y tienen un montón de posibilidades y elaboraciones". Como postre, propone una macedonia de frutas de temporada como alternativa a los tradicionales y ahora más caros turrones.

El consejo principal de Manuel Rey es acudir a los mercados locales y de proximidad, donde los productores pueden asesorar sobre cómo combinar los ingredientes de temporada. Además de los ya mencionados, destaca las mandarinas, la remolacha o los puerros. "Se pueden hacer menús muy elaborados o más sencillos", afirma, y añade que también se pueden preparar rellenos con hojas de repollo y carne con verduras. "Hay que pararse a cocinar, dedicarle cariño y elaborar esas cosas diferentes que no hacemos a lo largo del año", sentencia.

Un bombón salado como aperitivo estrella

Además de por sus consejos para ahorrar, Manuel Rey ha sido reconocido recientemente por su creatividad culinaria. Su creación, el ‘Donde que iras y bombón’, se ha alzado con el premio al mejor aperitivo de Galicia y ha obtenido la medalla de bronce a nivel nacional. Se trata de un bombón salado de un solo bocado con una base de foie, praliné de almendra, un corazón de vermú Picofino y una cobertura de almendra tostada y salada.

Lo que pretendíamos era que sorprendiera, que fuera el inicio de una fiesta" Manuel Rey Chef

Manuel Rey con su equipo

"Lo que pretendíamos era que sorprendiera, que fuera el inicio de una fiesta, de una reunión de amigos, de un aperitivo alegre, diferente", explica el chef sobre su premiado bombón. Rey se muestra muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido entre el público. "El reconocimiento está muy bien, porque te permite que se visualice más el negocio y el trabajo que hacemos día a día", comenta, aunque insiste en que lo que más le ilusiona es "cómo lo ha acogido el público", ya que fueron los clientes quienes con sus votos le llevaron a la final nacional.