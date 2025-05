El PP rechaza la ecotasa que ahora propone CC en Tenerife

Tenerife - Publicado el 07 may 2025, 10:08

El cambio de postura de Coalición Canaria sobre la implantación de una tasa turística por pernoctar en establecimientos hoteleros ha cogido por sorpresa a muchos. La presidenta del Cabildo de Tenerife y secretaria insular de organización de los nacionalistas, Rosa Dávila, anunciaba este martes que llevarán la propuesta al congreso de su formación en Tenerife, que tiene lugar el 10 y 11 de mayo. Choca con lo que defendían hasta hace poco tiempo, alegando entonces que perjudicaría la actividad turística.

El caso tiene su miga, pues Coalición Canaria gobierna en el archipiélago y en el Cabildo con el Partido Popular, formación que en ambas administraciones ostenta el área de Turismo y que, a priori, debería dar su visto bueno para ponerla en marcha. Por lo pronto, la postura de los populares no cambia.

"no estamos para experimentos"

Precisamente, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Turismo, Lope Afonso, se mantiene en su discurso. "Veremos cómo se concreta esa propuesta que se plantea en el seno de un congreso insular, pero la opinión del PP no cambia; además, en un contexto marcado por la incertidumbre a raíz de las medidas arancelarias de Estados Unidos, me parece que el escenario no está para nuevos experimentos", ha asegurado en HERRERA EN COPE CANARIAS, aunque insistido en esperar a conocer la ponencia de CC en Tenerife y analizarlo "con un proceso más sosegado".

dudas jurídicas

Por otro lado, también le plantea dudas jurídicas. Afonso, abogado de profesión, ha recordado que "el impuesto como tal, su configuración jurídica, no permite la discriminación positiva del residente". Y es que la propuesta de CC pasa por eximir a los tinerfeños y que cada cabildo decida si implanta la ecotasa o no.

"El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en distintas ocasiones sobre que el domicilio no puede ser un factor discriminatorio y, por tanto, no entendemos cómo se puede configurar un tributo que, además, se circunscriba solamente al ámbito insular de Tenerife, cuando las entidades locales no tenemos capacidad legislativa". A su juicio, "son demasiadas las dudas que arroja".

El consejero de Turismo sí ha apoyado las medidas que está anunciando Rosa Dávila para proteger los espacios naturales, como cobrar a los no residentes por el acceso al barranco de Masca o la intención para 2026 de hacer lo propio con quienes accedan al pico del Teide. "Nuestro planteamiento es contribuir a la sostenibilidad turística y ahí es donde es más necesario generar orden, en nuestros espacios naturales de mayor valor; ese es el planteamiento de la fiscalidad inteligente que vamos a mantener con o sin cambio de pronunciamiento de Coalición Canaria al respecto", ha señalado.