El Transreyes Baloncesto Costa Motril comienza su participación en el Campeonato de Andalucía júnior

Las localidades jiennenses de Cazorla y Chilluévar, entre el 17 y el 22 de marzo, acogerán el Campeonato de Andalucía júnior de clubes. El sorteo del calendario oficial deparó un escenario de máxima exigencia para los jóvenes del Club Baloncesto Costa Motril que se clasificaron como subcampeones provinciales de Granada tras el campeón Fundación.

La primera fase de desarrollará en cuatro grupos de cuatro equipos que se enfrentarán por sistema de liguilla todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para disputar los cuartos de final. El conjunto motrileño ha quedado encuadrado en el grupo A, con sede en Cazorla, junto CB Lepe Alius, que aterriza en la competición como campeón de Huelva; el CB Coria, que ostenta el título de campeón de Sevilla; y el Jaén CB, que contará con el factor cancha a su favor.

El B, también con sede en Cazorla, estará compuesto por el Unicaja Málaga, que parte como el gran referente de un grupo que completan el SDA Aljaraque, el Écija Basket y el CB Andújar. En Chilluévar se disputarán los partidos de los otros dos grupos. El C militan UB Jerez, Córdoba CB, CB Almería y CB Novaschool; mientras que el D cuenta con la presencia del Fundación CB Granada, Basket Genil, Ciudad de Vera y CB Puerto Real.

En cuanto al calendario, el debut del equipo que entrena Alberto Beltrán Martínez será el martes 17 de marzo, a las 13 horas contra el Lepe Alius, conjunto que llega a esta cita con la vitola de ser el campeón de Huelva. Un día después, el 18, a las 10 de la mañana, será la cita con el Coria, campeón sevillano; mientras que el jueves 19, a las 11:30, será el duelo ante el Jaén CB, quién sabe si con la clasificación para los cuartos en juego.

La suerte está echada, los 16 equipos lucharán para suceder en el palmarés al Fundación Aro Real Betis Baloncesto, equipo que por sanción no puede participar en la presente temporada, y que se alzó con el título en 2025 tras vencer en la final a los malagueños del Unicaja.