Almuñécar oferta un curso gratuito de monitor de actividades deportivas

Beatriz González Orce, concejala de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Almuñécar, informó del plazo de inscripción para el curso presencial de Monitor de Actividades Deportivas, una acción formativa gratuita dirigida a jóvenes del municipio cuyo periodo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 20 de marzo.

La edil sexitana explicó que esta iniciativa se organiza en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada y se enmarca dentro de las acciones destinadas a mejorar la cualificación profesional de la juventud, “apostando por una formación útil, práctica y adaptada a las oportunidades reales de empleo que ofrece nuestro entorno”, matizó.

La responsable municipal detalló que el curso cuenta con 150 horas presenciales y está dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que permite ampliar sus posibilidades de acceso a una formación especializada con salidas laborales vinculadas al ámbito deportivo.

La formación comenzará el 24 de marzo y se desarrollará en el aula del estadio municipal de Deportes ‘Francisco Bonet’, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas, combinando contenidos teóricos y prácticos relacionados con la dinamización deportiva, el deporte escolar, las escuelas de verano, los clubes deportivos y la animación sociocultural.

González Orce quiso subrayar que “esta propuesta formativa busca fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer herramientas profesionales a los participantes”, a la vez que destacó que “se trata de una formación pensada para responder a las necesidades reales del sector deportivo y facilitar nuevas oportunidades laborales a nuestros jóvenes”.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud a través del enlace habilitado por la Cámara de Comercio de Granada o solicitar más información en el área municipal de Fomento y Empleo, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Almuñécar, así como a través del correo electrónico orientacionlaboral@almunecar.es.