Un exoesqueleto para la rehabilitación neurológica en Huesca va ser posible

El consistorio apoyará a la Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense para que pueda contar de forma permanente con este dispositivo que mejora la movilidad y la autonomía de personas con enfermedades neurológicas Huesca.

El Ayuntamiento de Huesca colaborará con la Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense (AENO) con una aportación de 15.000 euros para la adquisición del exoesqueleto de rehabilitación neurológica, un dispositivo tecnológico que permite mejorar la movilidad y la autonomía de personas con enfermedades neurológicas.

Este compromiso se produce tras la visita realizada recientemente a la sede de la asociación por la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejala de Acción Social, Marta Escartín, en la que pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del exoesqueleto y la labor que desarrolla AENO en la rehabilitación de personas con enfermedades neurológicas.

Este equipamiento fue utilizado por la entidad durante los últimos meses mediante un sistema de alquiler, lo que ha permitido comprobar sus beneficios dentro de los programas de rehabilitación neurológica que desarrolla la asociación.

Tras finalizar ese periodo, se trabaja ahora para poder adquirir el equipo y continuar ofreciendo este recurso terapéutico a las personas usuarias de la provincia.

exoesqueleto

El exoesqueleto es un sistema robótico equipado con sensores que detectan el movimiento del cuerpo y con motores que facilitan el movimiento de las extremidades inferiores. Gracias a esta tecnología es posible realizar marcha asistida y trabajar aspectos clave de la rehabilitación como la musculatura, el equilibrio, la postura o la autonomía personal de los pacientes.

La Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense, creada en 2013 y con sede en Huesca, cuenta con más de 230 socios y atiende a alrededor de 150 personas de toda la provincia a través de sus programas de rehabilitación, combinando atención profesional con actividades socioterapéuticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neurológicas.