Los mecánicos de Tenerife no dan abasto: “Hay muchísimo trabajo, lo que no hay es gente con ganas de trabajar”

Uno de los grandes lastres de nuestra economía que, parece, no tener solución a corto plazo. El problema tiene nombre y apellido: absentismo laboral. Las patronales del metal de Canarias denuncian el elevado absentismo laboral que sufren actualmente y que se ha duplicado después de la pandemia. El porcentaje actual, del 8%, es superior a la media nacional. Creen que el sistema de bajas se ha prostituido y piden un mayor control de las mismas. Sobre todo para evitar efectos perniciosos y es que aseguran que estas empresas no pueden crecer con la cantidad de bajas que tienen.

Uno de los sectores más afectados por ello es el de la mecánica. Algunos profesionales de la isla de Tenerife han denunciado que cada vez es más complicado encontrar personal para trabajar en sus negocios. Félix, por ejemplo, es propietario de un taller en Los Realejos: “No hay gente formada, gente que se quiera formar y gente que quiera trabajar. Cada vez es peor, cada vez es mucho más complicado. Mucha gente no quiere molestarse en formarse y después a la gente le es más cómodo estar en su casa y no trabajar. Entonces, al final es todo una cadena”.

Mucha gente no quiere formarse. Le es más cómodo estar en su casa y no trabajar Félix Propietario de un taller de coches en Los Realejos

Y eso que el problema no es la falta de trabajo, porque lo hay, y mucho: “Se están reparando mucho, los coches nuevos cada vez son peores, peor calidad y se está optando por reparar coches antiguos, la gente lo quiere mantener, lo quiere arreglar y hay mucho trabajo”.

Pixabay Taller de coches

En cifras 8%índice de absentismo laboral en Canarias

Félix, durante todos sus años de trayectoria ha vivido los dos extremos: el de gente dispuesta a trabajar, pero sin capacitación para ello y, también, el de gente sobradamente preparada para sacar el trabajo, pero sin ganas de trabajar: “Gente que he tenido aquí y la teoría es que dicen que son mecánicos, que saben y al final no saben apretar un tornillo. Después no llegan a sus horas, faltan los días que quieren. Al final no tienen ganas. Y después tengo gente conocida que son mecánicos y dice que está mejor, más tranquilo en casa con una paguita que estar trabajando”.

LAS PYME, VÍCTIMAS DEL ABSENTISMO

Y es que las principales compañías afectadas por este alarmante dato de absentismo laboral en Canarias son aquellas que cuentan con menos medios: las pyme. Lo contaba en Herrera en COPE Canarias el presidente de las empresas del metal de la provincia tinerfeña, José González: “Hay una situación de estancamiento. Las empresas no tienen trabajadores, y las que tienen, ven como muchos cogen la baja. Esta es una situación que hemos de cubrir todos. Trabajar por el bienestar del trabajador, y no hacerle afrontar una situación d estrés tremenda porque falta un compañero".