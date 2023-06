Un empresario sobre el absentismo laboral: “Hay bajistas profesionales”

La Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas ha expresado su preocupación por el descenso de la productividad en las islas, que ha bajado un 10 % entre 2017 y 2022, frente al 4,3 % de la media nacional, y el aumento del absentismo, en un 50 % el pasado año.

El absentismo laboral en las islas duplica al existente en el conjunto de España. Son datos desgranados de un informe sobre la situación de la economía de las islas en 2022 y la patronal propone para combatirlo que las mutuas colaboren con la Seguridad Social y los médicos de empresa puedan tramitar bajas y alta en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes y que en la negociación colectiva se prime la productividad y no la antigüedad, entre otras propuestas.

Sobre el absentismo laboral se han pronunciado en COPE Canarias, José Cristóbal García, vicepresidente de la patronal de Las Palmas y Nicolás Villalobos, director general de be Cordial Hotel & Resorts.

Nicolás Villalobos, cree que hay un 3 % de trabajadores a los que se puede considerar bajistas profesionales por sus ausencias con baja médica. “Hay gente que abusa y que comete fraude. Los trabajadores obviamente se deben coger la baja cuando tienen una enfermedad incapacitante porque nadie pretende que un compañero venga roto a trabajar”.

“La baja médica es un logro laboral y un derecho que cuando una perosna está enferma no debe ir a trabajar y se debe recuperar. Dicho esto hay gente ue abusa y comete fraude”, añade.

Según José Cristóbal García, el vicepresidente de la patronal, dice que “en Canarias el absentismo laboral está de media en un 10 %. Es decir, el 10 % de la plantilla está de baja. Un dato que sacó la Asociación a nivel nacional de Mutuas. Señalan que el número de horas de bajas equivale a que más de un millón de personas España no hayan trabajado un sólo día al año”.

También ha destacado que “otro dato que sacamos es que en el último año ha crecido el empleo un 4 % pero las horas trabajadas tan solo han crecido un 2 %.

Nicolás Villalobos, asegura que los “bajistas profesionales atentan directamente a las empresas al sistema, pero sobre todo a los compañeros. Por la sobrecarga que supone cubrir ese puesto de trabajo y porque amenaza un sistema que necesitamos y queremos todos. Y es para que cuando enfermemos de verdad, cuando tengamos una enfermedad incapacitante, pues tengamos todos derechos a quedarnos en casa y recuperarnos”.

Considera que con estas personas que califica como “bajistas profesionales, con los defraudadores se puede quebrar el sistema. Lo que se apela es que más allá de la responsabilidad de cada uno también se exige al sistema que les den garantías a todas las partes. Ahí entra que los médicos no deben extender bajas laborales a quien no la merita y a quien no tenga una enfermedad incapacitante para trabajar. Porque el trabajar es un deber y es una responsabilidad por parte de los médicos no dar alegremente bajas”.

Escucha la entrevista completa en este enlace.

Audio EFE/MIguel Barreto





