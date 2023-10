El presidente de Canarias estalla contra el Gobierno por la inmigración: "Se ríen de nosotros"

Continúa la crisis migratoria en Canarias. En lo que llevamos de mes han llegado al archipiélago más de 5.000 personas, lo que supone una media de 500 personas al día. El Hierro es la isla que más ha tenido que soportar esta presión migratoria y la que se ha visto con los servicios desbordados.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que el Gobierno de España no quiere asumir lo que está ocurriendo en las islas ya que, a pesar de las de las numerosas peticiones por parte del ejecutivo regional, no recibe respuesta.

En Herrera en COPE Canarias, Clavijo asegura que le están tratando "como a un loco" y que “no quieren ver la realidad de lo que está ocurriendo aquí". "Tenemos un delegado del Gobierno y mandos policiales que les transmiten la información, y ellos tienen constancia de lo que está ocurriendo aquí. Si nosotros tenemos conocimiento, ellos también tienen que tenerla", denuncia.

Existe una gran preocupación en las islas por el elevado número de menores no acompañados que tiene que atender la comunidad autónoma y que asciende a 3.000. El presidente asegura que han estado pidiendo reuniones con los ministros para poder atajar este problema, pero que le exponen “que no es su competencia". "La ministra Ione Belarra, que sería la que está al frente de ese ministerio, no se interesa por este problema”.

Este miércoles se celebra la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Canarias acudirá para pedir al Gobierno central que “sea capaz de liderar y que las distintas comunidades autónomas puedan acoger a 1.500 menores no acompañados. Si no encuentran una solución, reconozco que me enfado, porque esto ya es reírse de nosotros. Ya no solo nos desprecias, nos ignoras, sino que ahora te quieres reír”.

Fernando Clavijo insiste: "Me enfado y creo que se están riendo de nosotros, porque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en las islas con la inmigración. Es tan burla la mentira que no hay por donde cogerla".

"Van a seguir llegando 500 personas al día"

A juicio del presidente, está ocurriendo lo que ya avisó su Gobierno: que iban a llegar a Canarias 500 personas al día. Esto se debe no solo por las condiciones climatológicas y el buen estado del mar, sino también por la inestabilidad política que hay ahora mismo en algunos países africanos.

"El mar está como un plato, van a seguir llegando porque huyen del hambre, de la muerte y de la inestabilidad. De Senegal están llegando mucho por la inestabilidad política del país y porque España no ha pedido que se despliegue el FRONTEX por parte de la Unión Europea. Tampoco están destinando dinero y estamos aguantando la presión migratoria con todos los recursos que tenemos, ya desbordados en algunas islas", señala.

"Esto ocurre porque esto quiere que ocurra. Quieren, una vez más, que Canarias sea un tapón, que sea la cárcel sur de Europa. Les da exactamente igual los derechos a la infancia y lo que pase con los canarios", insiste.

El presidente canario señala que esta situación también ocurría con el Gobierno autonómico anterior, pero que ellos estaban “más sujetos a la obediencia del partido y de Pedro Sánchez, y por eso no decían nada. Ahora tienen que preocuparse porque nosotros no vamos a mirar a otro lado, porque cuando llegamos al Gobierno teníamos 1.200 menores y ahora hay 600 más”.

Es indecente que #Canarias esté atravesando sola este drama humanitario. Hoy en #ElHierro trasladé mi reconocimiento a los voluntarios, a los profesionales médicos, a Salvamento por la labor que están haciendo para afrontar este drama humanitario#RutaCanaria#crisismigratoriapic.twitter.com/9kPmDBqlks — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) October 8, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Insiste en que han sido muchas las veces que ha escrito al ministro de interior y que "no le contestan, te dicen que todo está bien, que estamos exagerando una situación que es puntual... Yo puedo hasta entenderlo, que es peor de lo que es, pero lo ve todo el mundo igual".

Fernando Clavijo lo tiene claro: "No puedo ser yo el único loco, porque insisto, lo que está ocurriendo se está haciendo, porque se quiere que sea así, porque les importa muy poco Canaria y como estamos muy lejos que se queden aquí".

"Hay que agilizar las pruebas óseas para determinar si son menores"

Un problema que también se está encontrando Canarias es que debido a este repunte migratorio y la llegada de menores, los recursos alojativos están desbordados. Fernando Clavijo insiste en que son conscientes de que ellos tienen la tutela de 3.000 menores, pero necesitan la ayuda de las comunidades autónomas porque no pueden ofrecerles a todos una acogida digna.

También se ha encontrado con otro problema: hay un retraso en las pruebas óseas para determinar la edad de algunos menores que son adolescentes. Desde el Ejecutivo regional han hablado con los médicos forenses para agilizar las pruebas óseas porque menores: "Hay muchos que están en la edad de 16 a 18 años y debemos hacer esas pruebas para certificar de que son menores".

Ese seguimiento es complejo y hay que garantizar la seguridad de esos niños y niñas: "Estamos tratando de agilizar las pruebas, pero tenemos ya más de 3.00 menores y es imposible poder atender de manera digna este tema".

"El presidente sabe que esa tutela es del Gobierno de Canarias, pero lo que estamos pidiendo es que el Estado, de un paso adelante, lo regule y que sean ellos los que distribuya por cupo a los menores por todo el territorio español”, recalca.

Fernando Clavijo cuenta que cuando han podido hablar sobre este asunto con algunas Comunidades Autónomas, "ellos nos han dicho que han acogido a muchos niños de Ucrania, fruto de la guerra. Esto nos parece bien, pero no entendemos que no nos ayuden y que sea Canarias la que soporte en solitario toda esta presión migratoria".

Asegura que en Canarias hay recursos habilitados para acoger con solvencia a los menores gracias a las ONG: "Se pueden acoger a 1.000 o 1.200 niños y niñas, pero no más. Porque hay que educarlos, darles formación académica, que aprendan el idioma y convivir con ellos".

Los inmigrantes adultos, en cambio, quedan libres a las 72 horas. "Se les lleva a otros recursos alojativos o se quedan en la calle, porque no tiene una tutela judicial. Pero los menores es algo más complejo. Fíjate que si es complejo que este Gobierno de España ha sido incapaz de reunir a las comunidades autónomas antes para poder coger y repartir la solidaridad entre todos", destaca el presidente.

Asegura que la propuesta que lleva el Gobierno de España al Consejo Interterritorial de este miércoles es que se trasladen a 330 menores a otras provincias, pero que "no es la cuota que tiene que a sumir Canarias por territorio o por población".