COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

gastronomía con isabel pérez

Un maridaje "NoLo" para un menú de estrella Michelin

¿Sabes qué es la tendencia NoLo? En Haydée by Víctor Suárez han creado Atlantika, una oferta de bebidas inédita en Canarias

haydee
00:00
Descargar

Entrevista a Facundo Rodríguez, jefe de sala de Haydée

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking