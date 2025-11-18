El Extremadura desata la locura y agota las entradas para la Copa del Rey ante el Sevilla

El Club Deportivo Extremadura y Almendralejo viven días de plena efervescencia ante la visita del Sevilla FC en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El partido, que se disputará el próximo 4 de diciembre a las 21:00 horas, ha generado una expectación sin precedentes, logrando vender la práctica totalidad de las entradas en tan solo 12 horas este lunes y asegurando un lleno absoluto en el estadio Francisco de la Hera con más de 11.200 espectadores.

La venta online ha sido una de las claves para que las localidades se agotaran a una velocidad récord, un fenómeno inesperado que, según los analistas, "ha superado todas las expectativas". El club hispalense contará con una nutrida representación de seguidores, ya que se han destinado más de 3.500 entradas para la afición visitante, que ocupará por completo el fondo sur del estadio.

Un duelo con carga emotiva

El encuentro tiene además un componente emotivo por el recuerdo de José Antonio Reyes, leyenda del Sevilla que falleció en un accidente de tráfico cuando era jugador del Extremadura. Su figura añade una dimensión especial a una cita que ya es histórica para el club y la ciudad, y que ha despertado un sentimiento que ni los impulsores del proyecto esperaban.

Que nos tocara el Sevilla ha superado todas las expectativas"

El sueño de la proeza deportiva

Más allá del ambiente festivo y la importante recaudación económica, en la afición crece el sueño de dar la sorpresa. La posibilidad de que un equipo de Segunda RFEF elimine a un Primera División está sobre la mesa, y el Francisco de la Hera debe convertirse en "un fortín" para que los jugadores "se crezcan". La motivación en la plantilla es máxima ante la idea de que "¿por qué no va a poder el Extremadura eliminar al Sevilla?

El resultado dependerá de múltiples factores, como la importancia que el Sevilla conceda a la eliminatoria y su estado anímico tras el derbi contra el Betis. Sin embargo, el recuerdo de hazañas pasadas en la competición alimenta la esperanza de que la sorpresa es posible si se dan las circunstancias adecuadas en el campo.

La liga, objetivo principal

Pese a la euforia, el club no se olvida de la liga. Antes de la copa, el Extremadura debe recibir al Almería B y visitar a La Unión, dos partidos clave para afianzar el liderato. El equipo viene de un empate trabajado en Puente Genil y quiere seguir con su buena dinámica de puntuar fuera y ganar en casa, una regularidad que le mantiene como el rival a batir.

En el plano deportivo, la principal preocupación es la lesión de Álvaro Barrero, que sufre problemas en el pubis. Su ausencia es sensible, ya que su perfil de jugador "intenso, rápido" es único en la plantilla y se considera un complemento ideal para el atacante Frodo, que a menudo juega "muy solo".