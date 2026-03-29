Hallan a un hombre muerto en el incendio de un local en la localidad asturiana de La Felguera

Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un inmueble en La Felguera (Langreo) al que acudieron para sofocar un incendio. El trágico suceso ha tenido lugar durante la tarde de este domingo en un bajo comercial, utilizado como almacén de un bazar asiático, situado en la céntrica calle Melquiades Álvarez.

La espectacular humareda que salía del local alertó a los viandantes en torno a las cinco de la tarde, quienes dieron aviso de inmediato al servicio de emergencias 112 Asturias. Hasta el lugar se trasladaron rápidamente dotaciones de bomberos de los parques de San Martín del Rey Aurelio y La Morgal para comenzar con las labores de extinción.

Labores de extinción y hallazgo del cuerpo

A su llegada, los servicios de emergencia no solo se centraron en atacar las llamas, sino que también procedieron a desalojar a los vecinos del edificio de tres alturas como medida de precaución. Además, se cortó el acceso a la calle, tanto peatonal como rodado, para facilitar los trabajos y garantizar la seguridad en la zona.

EFE/ Eloy Alonso Dos camiones de Bomberos de Asturias

En un primer momento, se pensó que no había nadie en el interior del bajo comercial, ya que no se tenía constancia de que hubiera personas atrapadas. Sin embargo, tras controlar el fuego y realizar una inspección exhaustiva, los bomberos localizaron el cadáver de un hombre de origen asiático en el interior del inmueble siniestrado.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional también se han personado en el lugar de los hechos para hacerse cargo de la investigación correspondiente. El objetivo es esclarecer tanto las causas del fallecimiento como el origen del incendio, que se desató en una zona de almacén donde se acumulaban numerosos materiales inflamables.

SEPA Bomberos de Asturias

Según las primeras informaciones, en el local había colchones, palés envueltos en plástico y goma espuma, lo que provocó que el denso humo se extendiera rápidamente por toda la calle. Durante más de dos horas, el fuerte olor a quemado fue perceptible en toda la zona, mientras los vecinos esperaban para poder volver a sus casas.