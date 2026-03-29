Cae el ladrón del carrito de la compra que robó 15 pistolas láser en Lorca

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a un hombre por el robo de quince pistolas láser y otro material en un centro de ocio de Lorca. La investigación, enmarcada en el 'Plan comercio seguro', ha permitido esclarecer la sustracción del material, valorado en 11.000 euros.

El método del carrito de la compra

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el responsable del negocio denunció el robo. Al revisar las cámaras de seguridad, los agentes observaron cómo un hombre accedía con total naturalidad al almacén del establecimiento, dedicado a la celebración de eventos de combate con pistolas láser. Utilizando un carrito de la compra, realizó varios viajes hasta llevarse todo el botín sin levantar sospechas.

Un viejo conocido con base en Baleares

Los agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil no tardaron en identificar al sospechoso. Se trata de un hombre de 42 años y con un abultado historial delictivo que, aunque tiene su residencia fijada en las Islas Baleares, visitaba con frecuencia la localidad de Lorca para ver a sus familiares.

Material recuperado por valor de 11.000 euros

Tras varias pesquisas, la Guardia Civil localizó el material sustraído, que todavía estaba en posesión del sospechoso. Finalmente, se ha procedido a su detención como presunto autor de un delito de hurto y se ha recuperado todo el material: las 15 pistolas láser, un equipo de audio, otro de luz y una máquina de humo.