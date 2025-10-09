Gijón estrena un nuevo radar: esta es la carretera en la que está ubicado

Gijón tiene un nuevo radar para controlar la velocidad en la zona rural del concejo. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha instalado un cinemómetro, sumando así dos en este 2025, tras la puesta en marcha del ubicado en la GJ-10, en el tramo entre Lloreda y Veriña.

Este nuevo aparato está instalado en la AS-377, la antigua carretera a Pola de Siero, a la altura de la parroquia de Granda, pasada ya la gasolinera de Repsol en dirección a Siero. Un dispositivo que busca reducir el exceso de velocidad con el que algunos conductores circulan por la vía principal de Granda.

Por eso, los vecinos aplauden la llegada de este nuevo radar. Chus Barrientos, presidente de la asociación de vecinos Santo Tomás de Granda, ha asegurado en COPE que "llevábamos muchísimo tiempo pidiendo elementos de pacificación del tráfico". Y sus demandas han sido escuchadas.

COPE Gijón Coche de la Guardia Civil

La petición, de hecho, afecta a toda la parroquia: "Es necesario en todas las carreteras de Granda, tanto la principal como la secundaria", explica Barrientos, que reconoce que "un radar es bienvenido, sobre todo en esta carretera".

¿Cuál es el motivo? Según ha descrito el portavoz vecinal, la falta de aceras: "Al no haberlas, los vecinos tenemos que caminar por la propia carretera general para llegar hasta la parada de autobús". Por eso, asegura que "cualquier medida que logre que el tráfico vaya más despacio hace que los vecinos tengamos más seguridad y más tranquilidad".

Otros radares en Gijón

Estos cinemómetros en las zonas oeste y sur de Gijón son los dos últimos instalados en el concejo. Los anteriores, en el ámbito urbano, dependen del Ayuntamiento de Gijón. Se ubicaron en la avenida del Jardín Botánico, a finales de 2021, con mucha polémica -de hecho, fue vandalizado en varias ocasiones-; y en la avenida de Torcuato Fernández Miranda, en 2024, dentro del plan para pacificar el entorno desarrollado por el actual gobierno local.