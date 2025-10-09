Alerta en Almorox por un incendio forestal en nivel operativo 1

Si pensábamos que por estar ya en otoño, con temperaturas que van descendiendo y con una mayor probabilidad de lluvia ya no íbamos a tener ningún incendio forestal, estábamos equivocados. A las 14:25 de este mediodía se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Almorox, en la provincia de Toledo, y cuya situación preocupa, porque actualmente se encuentra en situación operativa nivel 1.

A esta hora, según la última actualización del INFOCAM, están trabajando en las labores de extinción 8 medios aéreos, 9 terrestres y 65 efectivos , entre los que se encuentran colaborando medios del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad de Madrid. Cabe destacar la colaboración de otros servicios de emergencia porque a estas alturas del año los servicios de bomberos forestales se encuentran bajo mínimos.