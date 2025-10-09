Alerta en Almorox por un incendio forestal en nivel operativo 1
El incendio se ha declarado este mediodía pasadas las 14 horas y actualmente los medios trabajan en su extinción
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura
Si pensábamos que por estar ya en otoño, con temperaturas que van descendiendo y con una mayor probabilidad de lluvia ya no íbamos a tener ningún incendio forestal, estábamos equivocados. A las 14:25 de este mediodía se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Almorox, en la provincia de Toledo, y cuya situación preocupa, porque actualmente se encuentra en situación operativa nivel 1.
A esta hora, según la última actualización del INFOCAM, están trabajando en las labores de extinción 8 medios aéreos, 9 terrestres y 65 efectivos , entre los que se encuentran colaborando medios del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad de Madrid. Cabe destacar la colaboración de otros servicios de emergencia porque a estas alturas del año los servicios de bomberos forestales se encuentran bajo mínimos.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE TOLEDO
"La sensación de que nadie se fía de nadie y que todos son conscientes de que en Oriente Medio cualquier cosa puede volver a ocurrir"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h