OFICIAL: Luis Carrión regresa al Real Oviedo hasta final de temporada

La segunda etapa de Luis Carrión al frente del Oviedo ya es una realidad. El club ha anunciado esta tarde el regreso del técnico catalán hasta final de temporada. Todo en el mismo día en el que había comunicado la destitución de Paunovic.

Además, el club ha querido acompañar el anuncio de Carrión con un vídeo en el que deja entrever que el técnico está arrepentido por la forma que tuvo de marcharse a la UD Las Palmas, con frases como "en el fútbol y en la vida podemos tomar decisiones equivocadas” y "podemos hacer daño sin querer o sin saber”.

Este lunes, Deportes COPE Asturias ya adelantó que, con la destitución de Asier Garitano, el Sporting barajaba la opción de Luis Carrión, y que este había decidido rechazar el banquillo rojiblanco. El motivo no era otro que el de esperar movimientos en el Oviedo. Una espera que finalmente hoy se ha concretado con su regreso al conjunto carbayón.

El nuevo técnico del Oviedo dirigirá su primera sesión de trabajo este viernes, a partir de las 10:30 horas, en las instalaciones deportivas de El Requexón.