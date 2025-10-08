ENTREVISTA DEPORTES COPE VALENCIA
Pablo Martínez: "Claro, me gustaría seguir. Si le va bien al Levante UD, me va a ir bien a mí. Estoy muy contento y feliz"
El capitán del Levante UD analiza en Deportes COPE Valencia su presente y su futuro en el Ciutat de València
Pedro ZamoraHugo BallesterIván Herráiz
Valencia - Publicado el
1 min lectura
Empezó como titular los primeros cuatro partidos y después Julián Calero optó por otros centrocampistas en las cuatro últimas jornadas. Pablo Martínez es el capitán y acaba contrato el próximo mes de junio de 2026. El madrileño, con ADN granota, se muestra abierta a seguir en el Levante UD y augura un buen futuro para el equipo sobre el terreno de juego.
