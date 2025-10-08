COPE
Podcasts
Deportes COPE Valencia
Deportes COPE Valencia

ENTREVISTA DEPORTES COPE VALENCIA

Pablo Martínez: "Claro, me gustaría seguir. Si le va bien al Levante UD, me va a ir bien a mí. Estoy muy contento y feliz"

El capitán del Levante UD analiza en Deportes COPE Valencia su presente y su futuro en el Ciutat de València 

Pablo Martínez, en Deportes COPE Valencia
00:00
Descargar
COPE

Pablo Martínez, en Deportes COPE Valencia

Pedro ZamoraHugo BallesterIván Herráiz

Valencia - Publicado el

1 min lectura

Empezó como titular los primeros cuatro partidos y después Julián Calero optó por otros centrocampistas en las cuatro últimas jornadas. Pablo Martínez es el capitán y acaba contrato el próximo mes de junio de 2026. El madrileño, con ADN granota, se muestra abierta a seguir en el Levante UD y augura un buen futuro para el equipo sobre el terreno de juego.  

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 8 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking