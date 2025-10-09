El Sant Just se queda sin Sant Just

Jarro de agua fría para el At. Sant Just el que ha caído por parte de la Federación Española de Fútbol. El ente federativo no ha concedido la luz verde para que el partido de Copa del Rey de primera eliminatoria ante el Mallorca se pueda disputar en el Municipal. Ahora tocará encontrar un campo alternativo que pueda alojar el partido.

Tras el sorteo de la primera eliminatoria efectuado el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid, la Federación debía comunicar los requisitos que debería cumplir el campo del At. Sant Just para poder acoger el partido ante el equipo balear. La hoja de ruta del club pasaba por solicitar la colaboración del Ayuntamiento para que un acontecimiento histórico para el At. Sant Just tuviera el terreno de juego habitual del club como escenario. Más que el rival con el que quedaran emparejados en esta primera ronda la máxima ilusión de los gualdiazules era que el partido se pudiera disputar en “casa”. Hubiera sido todo un premio para un club de reciente fundación y que en tan solo quince años de vida ha escalado hasta la Lliga Élit de Catalunya consiguiendo la proeza de meter la cabeza en la Copa del Rey y tener el derecho de enfrentarse a un Primera División. La entidad contaba con una hoja de exigencias por parte de la Federación, pero no con que el ente federativo cerrara la puerta a cualquier tipo de reforma en el Municipal y obligara a un exilio forzoso.

El At. Sant Just deberá a partir de ahora buscar un escenario alternativo para la disputa del encuentro. Opciones las hay, aunque ninguna comparable a la de poder disputar el partido en las instalaciones habituales del club. Por cercanía el campo más cercano es el Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva del Barça, pero según futbolcatalunya.com todo apunta a que el partido frente a los mallorquines se disputará el Municipal de la Feixa llarga de L'Hospitalet. Los contactos se han producido y podrían fructificar en breve en un acuerdo cerrado, aunque la Feixa Llarga no sería el único escenario que barajaría el At. Sant Just para la disputa del duelo copero.