La jota, muy presente en la programación especial de COPE con motivo de las Fiestas del Pilar desde Casa Montal

En la programación especial que esta semana del Pilar está realizando en directo COPE Zaragoza desde la terraza de Casa Montal, en la plaza de San Felipe, seguimos contando con grandes voces de la jota aragonesa, que amenizan cada uno de los programas que estamos realizando ante el público. Este jueves hemos contado con Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.

HISTORIA DEL GRUPO D'ARAGÓN

La Agrupación Folklórica Aragonesa D'Aragón realiza, desde su fundación en 1991, una exhaustiva labor de investigación, tratando de sacar a la luz las raíces más profundas de nuestro folklore regional, entendiendo como tal el conjunto formado por el baile, canto y rondalla, sin olvidar nunca que en ellas existe una continua evolución en la forma de interpretar nuestras tradiciones.

00:00 Volumen Cerrar COPE Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.

Un grupo que intenta seguir una trayectoria única: la de fomentar una base fuerte y sólida, iniciándola en los componentes más jóvenes de edad, a través de sus Escuelas de Jota ubicadas en Zaragoza.

Los resultados se hacen cada día mas evidentes en las distintas actuaciones que hasta el momento han realizado por toda la geografía aragonesa, en gran parte de España y en el extranjero.