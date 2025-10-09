COPE
Podcasts
Zaragoza
Zaragoza

La jota, muy presente en la programación especial de COPE con motivo de las Fiestas del Pilar desde Casa Montal

Una de las voces que están pasando por los micrófonos de COPE, es la de Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota

Jota
00:00
COPE

Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.

Enrique Pérez

Zaragoza - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

En la programación especial que esta semana del Pilar está realizando en directo COPE Zaragoza desde la terraza de Casa Montal, en la plaza de San Felipe, seguimos contando con grandes voces de la jota aragonesa, que amenizan cada uno de los programas que estamos realizando ante el público. Este jueves hemos contado con  Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.

HISTORIA DEL GRUPO D'ARAGÓN

La Agrupación Folklórica Aragonesa D'Aragón realiza, desde su fundación en 1991, una exhaustiva labor de investigación, tratando de sacar a la luz las raíces más profundas de nuestro folklore regional, entendiendo como tal el conjunto formado por el baile, canto y rondalla, sin olvidar nunca que en ellas existe una continua evolución en la forma de interpretar nuestras tradiciones. 

Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.
00:00
COPE

Jesús Gimeno Burriel del Grupo D'Aragón, reciente ganador del premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota.

Un grupo que intenta seguir una trayectoria única: la de fomentar una base fuerte y sólida, iniciándola en los componentes más jóvenes de edad, a través de sus Escuelas de Jota ubicadas en Zaragoza. 

Los resultados se hacen cada día mas evidentes en las distintas actuaciones que hasta el momento han realizado por toda la geografía aragonesa, en gran parte de España y en el extranjero.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS ZARAGOZA

COPE MÁS ZARAGOZA

En Directo COPE ZARAGOZA

COPE ZARAGOZA

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking