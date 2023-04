Ramírez: "Quedan 24 puntos y aún no hemos conseguido nada"

Miguel Ángel Ramírez compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Ibiza en Can Misses, a falta de ocho jornadas para el final de LaLiga SmartBank.

Visita al Ibiza tras vencer al Granada.

"Lo bueno del fútbol es que apenas hay tiempo, ni para disfrutar ni para lamentarse si las cosas van mal. Este grupo merecía una noche como la del otro día, pero no hay nada conseguido. Quedan 24 puntos en juego. Lo primero, lo que tenemos mañana".

Debut de Leo Miguel.

"Tiene experiencia en el fútbol profesional. Tienes unas capaciades físicas muy importantes. Puede jugar de central y de lateral. Es rápido, tiene condiciones físicas y técnicas para jugar en ambas posiciones. Es aplicado, inteligente y tiene capacidades para ayudarnos. Entra por la baja de Guille".

¿Qué ha cambiado desde tu llegada?

"No creo que no funcionara. Merecimos más en alguna ocasión, en especial en Albacete. La categoría nos ha dado información y, a partir de ahí, hemos tratado de hacer al equipo más competitivo. Hemos tenido el factor 'suerte' a nuestro favor en estos últimos partidos. Hemos cerrado la defensa, que era muy importante. Ocasiones vamos a tener porque tenemos calidad".

Línea defensiva. ¿Qué cambia la llegada de Cali e Insua?

"Lo que modifica es la competencia interna. Que tengamos a Bruno y Jordi al nivel que han estado, hacen que Cali y Pablo tengan que dar su mejor versión para estar el fin de semana. No cambia nada a nivel de estructura porque siempre nos basamos en qué sistema nos puede ayudar a competir mejor, dependiendo del rival".

Ganar a domicilio cambiaría la dinámica.

"Obvio, claro que sí. Es lo que tenemos en mente. Queremos ganar fuera de casa porque queremos seguir escalando y refrendar la buena imagen que estamos dando fuera de casa con una victoria".

Bruno González.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"He hablado con él desde que llegué. Había pasado por una lesión que le tenía molesto, entrenaba con dolor. Es un chico muy profesional y lo que dijo es lo que hace. Entrena cada día para poder estar en su mejor nivel. Le ha llegado la oportunidad de jugar en su mejor pico de forma del año. Ha podido acumular semanas de trabajo para llegar al nivel en el que está ahora mismo".

Rival: Ibiza.

"A balón parado están siendo muy peligrosos. Están haciendo ocasiones y goles así. Son capaces de llevarte el juego a campo contrario con juego directo y, desde ahí, dominar. No dan un pase de más si no lo necesitan. Son muy verticales y por ahí va a pasar el partido de mañana".

Sequía goleadora de los delanteros.

"Se está trabajando, sí. Tenemos momentos de finalización que no hemos aprovechado. Estamos dedicando tiempo a eso, sabiendo que a veces es una cuestión de rachas. Me preocuparía que no tuviéramos ocasiones, pero las tenemos. Hay que darles oportunidades a los de arriba para poder convertir".

Viento en Can Misses.

"Lo que no está en mi mano ni me preocupa ni me ocupa. Siempre es un handicap y es la peor condición climatológica para jugar al fútbol, pero teniendo eso presente esperamos ser competitivos".

Enfemería.

"Jony y Zarfino ya están con el grupo pero no llegan a tiempo. Necesitan más días de tratamiento para que remitan esas molestias. Queipo espero que vuelva con el grupo la próxima semana. Djuka está evolucionando muy positivamente, estamos muy contentos con la evolución. Nacho Méndez está evolucionando muy positivamente. Guille Rosas tiene molestias en el isquio y no queremos que llegue a más. Hasta que esa molestia no remita no volverá al grupo".

Lucas Alcaraz.

"El nivel de entrenadores de Segunda es altísimo y hacen que la competición se rica y compleja a nivel táctica. Los que hemos empezado jóvenes le tenemos como referente. Todos los buenos entrenadores no entran en Primera".