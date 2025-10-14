Notable para unas Fiestas del Pilar de récord: La limpieza, las actividades infantiles y los actos tradicionales, lo más valorado

Con un gran castillo de fuegos artificiales, Zaragoza puso anoche el broche final a sus Fiestas del Pilar. Fiestas que finalizaron con el tradicional 'Somos' de Labordeta al que este año le puso voz el grupo de rock 'Tako' de Ejea de los Caballeros, en el escenario de la plaza del Pilar.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA El grupo de rock ejeano, Tako, puso la nota musical a la última noche de fiestas.

OFRENDAS DE RÉCORD

La Ofrenda de Frutos en su 50 aniversario, al igual que la de Flores del pasado domingo, han batido este año todos los récords de participación y el Rosario de Cristal volvió a iluminar ayer con sus carrozas y faroles, la noche zaragozana.

Las de este año en Zaragoza han sido unas fiestas del Pilar de récord en todos los sentidos. El tiempo ha acompañado, no se han producido graves incidentes salvo la agresión sexual denunciada el pasado fin de semana, y la participación en los actos centrales de las fiestas ha sido muy numerosa.

los zaragozanos ponen nota a las fiestas

De nuevo los zaragozanos le han puesto un notable a estas fiestas en la encuesta de satisfacción que ha realizado el ayuntamiento entre mil vecinos de la capital. En concreto ha sido un 7,9, la mejor nota después de 2023. El 38% de los encuestados las ha calificado como "muy buenas", el mejor dato desde que se comenzara a hacer esta encuesta en 2013.

COPE Imagen del monumento floral a la Virgen del Pilar con la bandera de Perú, país invitado.

La limpieza de las calles ha sido lo mas valorado con un ocho y medio, a la seguridad le ponen un 8 de nota y la movilidad no llega al siete. En cuanto a la programación, las actividades infantiles y los actos más tradicionales vuelven a ser los más valorados. Entre oferentes y publico en general, la Ofrenda de Flores rozó este año el medio millón de personas y la de Frutos de ayer las 115.000.

Este año, 120.000 oferentes depositaron sus ramos el pasado domingo hasta ya pasada la medianoche y más de 470.000 personas que recorrieron la plaza del Pilar a lo largo del día, un 8,5% más de participación y un 15% más de público. En cuanto a la Ofrenda de Frutos, más de 3.700 personas han llevado sus alimentos a la Virgen del Pilar este lunes y el público que la ha visto por las calles se ha duplicado, al pasar de 52.000 a 114.875 personas.

Más de un millón de personas se han reunido en torno a los actos tradicionales, casi 500.000 en los grandes recintos y conciertos, 819.000 en espacios especializados en plazas y calles, mientras que las Foodtrucks o el Espacio Zity de Valdespartera han congregado a 153.300 y 445.100 personas respectivamente.

En otros espacios como el Auditorio hubo casi 29.000 accesos y en los teatros de la ciudad 25.100 espectadores. La programación infantil reunió a más de 250.000 participantes, sobre todo en el espacio Río y Juego con 130.000 asistentes. También han sido un éxito las visitas a los barrios del León Garganchón, del Tragachicos y de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

UN DIA MÁS DE FIESTAS

Fiestas que este año han durado un día más al coincidir el 12 de octubre con domingo, y por las que han pasado dos millones y medio de personas.

500.000 han disfrutado de los diversos recintos y conciertos organizados en la ciudad como el que organizó la Cadena Cien con el grupo asturiano 'Marlon' que congregó a miles de personas el pasado jueves en la plaza del Pilar.

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA Concierto del grupo Marlon en la plaza del Pilar.

Y más de 55.000 personas han disfrutado de las actividades organizadas por Ibercaja entre los días 4 y 12 de octubre con motivo de estas fiestas.