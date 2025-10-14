La oposición votará en contra de las nuevas ordenanzas fiscales de Segovia y piden la desconvocatoria del pleno extraordinario

Todo hace apuntar a que las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Segovia no van a variar del 2025 al 2026. Mañana es la última oportunidad para que el Equipo de Gobierno consiga la aprobación de unas nuevas tasas municipales de cara al próximo año; en el caso contrario, se prorrogarán las de este ejercicio. Ciudadanos, el Partido Socialista y VOX han pedido la desconvocatoria del Pleno Extraordinario de mañana, dado que durante la Junta de Portavoces de esta mañana, ha quedado evidenciado que la votación irá en contra de la propuesta del Equipo de Gobierno del Partido Popular.

La líder de la oposición, portavoz del Partido Socialista, Clara Martín, lo ha calificado de irresponsabilidad convocar un pleno de ordenanzas sabiendo que no se van a aprobar. En su caso, el Partido Socialista ha enumerado los motivos de su negativa:

No se ha incluido la bonificación del 20% para las familias en la tasa de basuras No se contempla la bonificación del 3% por la domiciliación del IBI Inexistente tasa para los autobuses turísticos

Por su parte, Noemí Otero, portavoz de Ciudadanos, ha hablado de falta de voluntad negociadora. “No es de recibo que se convoque a los concejales dos días antes de la primera reunión oficial en septiembre, ni que tras una votación fallida en el Pleno ordinario se vuelva a citar a la oposición 48 horas antes de celebrar la comisión definitiva, sin margen real para el diálogo”, ha afirmado Otero.

Además desde Ciudadanos han recordad que el coste aproximado del Pleno Extraordinario es de 5.000€.

el alcalde de segovia en COPE CARGA CONTRA LA OPOSICIÓN

A este rechazo de la oposición ha contestado el alcalde, José Mazarías, en COPE. Ha asegurado que mañana habrá Pleno Extraordinario de Ordenanzas y que en caso de un rechazo a la propuesta, los perjudicados serán los segovianos.

00:00 Volumen Descargar

Mazarías ha explicado que sí ha habido voluntad negociadora y ha incorporado a la propuesta de ordenanzas algunas de las ideas de los grupos de la oposición, por lo que manda el balón de las ordenanzas al tejado del resto de grupo políticos, sabiendo que necesita como mínimo un apoyo.

Además el alcalde de Segovia ha asegurado en COPE que nadie en la Junta de Portavoces ha mostrado su disconformidad a la celebración del pleno de mañana.