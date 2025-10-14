Amaia Montero volverá a La Oreja de Van Gogh... y uno de sus miembros fundadores dejará el grupo: exclusiva de Javi Nieves, de Cadena 100

Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh... y se marcha uno de sus miembros

Exclusiva de nuestro compañero de Cadena 100, Javi Nieves, quien confirma que Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh, como se confirmará en una horas... un regreso que coincide con el abandono del grupo por parte de Pablo Benegas, el fundador del grupo.

Aunque el regreso de Amaia Montero como vocalista principal era un secreto a voces desde hace meses –"con contratos firmados y todo", destaca Javi Nieves–, la verdadera noticia explosiva es que el grupo no volverá en su formación completa: "Pablo Benegas, uno de los fundadores y teclista carismático, no formará parte de esta nueva etapa", anuncia el locutor de Cadena 100.

El indicio definitivo llegó a través de las redes sociales del grupo. En su perfil de Instagram, reemplazaron su contenido habitual por una imagen en blanco, un gesto simbólico que se interpreta como el "borrón y cuenta nueva" de una banda que busca reinventarse.

Además, eliminaron una publicación anterior que anunciaba la salida de Leire Martínez, la vocalista que reemplazó a Amaia en 2008. Esto sella el retorno de ésta, quien abandonó el grupo en 2007 por problemas de salud y diferencias creativas, y que ahora regresa para interpretar de nuevo hits como "Rosas" o "Puedes contar conmigo".

pablo benegas abandona el grupo

Sin embargo, la ausencia de Pablo Benegas en esta nueva etapa marca un punto de inflexión doloroso. "Solamente ellos saben lo que ha pasado", reflexionan fans en redes, aludiendo a conflictos internos que habrían llevado a esta ruptura.

"La noticia a mí me produce una gran tristeza. Se hacen evidentes de esta manera las desavenencias dentro del grupo que han llevado a este punto de ruptura. Esto, claro, no debe empañar que volveremos a ver en el escenario a La Oreja de Van Gogh con Amaia", apunta Nieves.

El grupo no ha emitido un comunicado oficial aún, pero se espera un anuncio inminente en apenas unas horas con detalles sobre una nueva gira y posible nuevo material.