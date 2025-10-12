Día grande de las Fiestas del Pilar con la Ofrenda a la Virgen: "Esto es lo mejor de España"

Así han vivido los zaragozanos la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar

Miles de aragoneses y visitantes han rendido homenaje a la Virgen del Pilar en una ofrenda de récord: son más de 1.200 grupos inscritos, un 10% más que el año pasado. Los grupos salían desde primera hora de la mañana de este domingo desde distintos puntos ubicados a lo largo del paseo Independencia.

Los oferentes individuales por su parte, partían desde San Vicente de Paul. Todo con un fin común: llegar a la plaza del pilar y dar sus flores a la Virgen que corona una gran estructura de 6 pisos y 15 metros de altura.

"Hemos salido pronto y la ofrenda ha ido puntual, al menos a primera hora. Desde que mi hija nació salimos todos los años y es toda una tradición. Es algo muy emocionante", nos contaba en COPE una de las oferentes.

COPE.ES Un día para disfrutar en familia

Las flores de este año han sido de todo tipo: desde grandes centros a ramos más pequeño. El manto esta vez es blanco y la cruz de lorena, roja.

"Me visto todos los años desde que empecé a bailar jota de pequeña", nos contaba otra joven. Y es que para algunos es toda una tradición. "Hay mucha diversidad pero todos estamos aquí por el mismo motivo y eso es lo más bonito", nos decía un joven zaragozano.

Muchos realizan la ofrenda año a año, pero para otros este 2025 ha supuesto recuperar una costumbre que ahora, no piensan dejar en el olvido: "Es la primera vez que vengo desde que tenía 7 años y la verdad es que muy bien, es un día muy especial que voy a disfrutar en familia. Salí ayer, pero aunque esté cansado es algo que merece la pena, la verdad".

COPE.ES Bailes frente a la Virgen

Y, ¿de donde llegan estos oferentes? Pues de todos los puntos de Aragón, por ejemplo de Monzalbarba o La Almunia. "Nosotros venimos desde Moros, a 100 kilómetros, y no nos lo perdemos ningún año", nos decía una familia feliz de llegar a los pies de la Virgen. "Esto es lo mejor que hay en España", nos decía un vecino de La Almunia.

COPE.ES Los trajes típicos, grandes protagonistas de la ofrenda

Pero también llegan desde otras comunidades autónomas como la comunidad Valenciana. En este caso, con flores pero también con una ofrenda muy especial: con cabezudos incluidos. "Tenemos una asociación de bailes y venimos representando a Valencia y Castellón con nuestros cabezudos. Llevamos viniendo unos cuantos años y desde hace tres, traemos también a los cabezudos", nos contaba Javier que ha llegado a Zaragoza desde Valencia.

PERÚ, PAÍS INVITADO 2025

Y desde fuera de España también hay presencia para honrar a la Virgen del Pilar. Este año el país invitado ha sido Perú que ha llenado de color y música el centro de Zaragoza: "Es muy emocionante, estamos muy felices. Es un honor que Perú esté representado como país especial. Hemos bailado, cantado y hemos puesto la bandera del Perú a los pies de la Virgen".

COPE.ES Ofrenda a la Virgen del Pilar

Los trajes típicos son una de las grandes atracciones de este día, en muchos casos son toda una tradición familiar. "Esto es cosa de la abuela. Ella nos guarda los trajes, los prepara, les hace los arreglos necesarios... Nos vestimos sobre todo por la ilusión que le hace a ella vernos a todos con el traje de baturros", nos cuenta una familia de Zaragoza.

bailes y voluntarios, piezas clave en la ofrenda

Y no falta la música. En el escenario frente a la estructura de la Virgen siempre debe haber un grupo. Algunos de los oferentes han solicitado bailar, otros no... y entre unos y otros hay grupos destinados a seguir animando la ofrenda desde el escenario. Uno de esos grupos es Singlar: "El escenario siempre debe estar lleno. Todos los grupos que pasan por la ofrenda pueden bailar durante unos 5 minutos y aquí bailan desde todas las comunidades y de un montón de países".

COPE.ES Los grupos que actúan en la plaza, preparados para bailar

Pero para que todo salga perfecto no pueden faltar los voluntarios que coordinan la entrega de las flores. "Llevamos aquí desde las 7 de la mañana y hacemos diferentes turnos de voluntarios. Es muy bonito ver la emoción de la gente al entregar sus flores", nos decía Ana, una de las voluntarias.

COPE.ES En familia y felices tras la Ofrenda de flores

Ahora esa gran estructura de flores seguirá en la Plaza del Pilar durante unos dias más para que todos los zaragozanos tengan tiempo de pasar a hacerse su foto con la Pilarica.