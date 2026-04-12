¿Cómo salvar un matrimonio en crisis?

La rutina, la falta de comunicación o los conflictos enquistados pueden hacer que una relación de pareja se deteriore hasta un punto aparentemente irreparable. En Zaragoza, desde hace 14 años, el Centro de Orientación Familiar diocesano (COF) acompaña a familias en dificultades. Y desde hace casi cuatro, cuenta con el SAMIC (Servicio Integral de Acompañamiento y Mediación), una iniciativa nacida para ofrecer ayuda más técnica a matrimonios en crisis. Mariaje Borraz, directora del COF, y Raquel Escolano, coordinadora del SAMIC, explican cómo funcionan y qué herramientas ofrecen para recuperar el diálogo o, si es inevitable, afrontar una separación menos dolorosa.

Las señales de alerta en la relación

Como las luces en el salpicadero de un coche, hay señales que alertan de que algo no va bien en un matrimonio. Mariaje Borraz enumera algunas de las más comunes: una falta de gestos de afecto, como darse los buenos días, o la ausencia de un saludo al entrar o salir de casa. Otro indicador clave es la falta de intimidad y de encuentros sexuales "sin ninguna razón objetiva ni médica", ya que la intimidad es "un tipo de comunicación muy importante dentro de un matrimonio".

A esto se suma una comunicación deficiente o superficial, limitada a conversaciones banales sobre tareas cotidianas, similar a la que se tendría con un compañero de piso. Raquel Escolano advierte que cuando estos problemas "se enquistan", la pareja puede sentirse sola e incomprendida. "Eso cada vez se va haciendo una bola más grande, se sienten desgastados. En esos momentos es en los que conviene parar y pedir ayuda", subraya Escolano.

Pedir ayuda: un acto de responsabilidad

El primer paso para buscar una solución suele darlo uno de los miembros de la pareja, aunque lo ideal, según Borraz, sería que acudieran los dos juntos. El contacto se realiza a través del número de teléfono del Centro de Orientación Familiar. Es en esa primera acogida donde se valora la situación. El COF interviene en crisis que se consideran salvables, mientras que el SAMIC se especializa en casos donde la ruptura parece inminente, aunque las fronteras entre ambos servicios son flexibles.

Pedir ayuda no es un fracaso, es una responsabilidad en el matrimonio" Mariaje Borraz Directora del COF

El SAMIC se creó precisamente porque "veníamos que esas dificultades que tenía el matrimonio ya eran insalvables, ya venían con una gran, gran crisis", explica Borraz. Este servicio cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales del derecho, la psicología y la mediación. Raquel Escolano, como coordinadora, se encarga de acoger a la familia y derivarla a los distintos especialistas según sus necesidades a lo largo de todo el proceso.

COPE.ES Mariaje Borraz y Raquel Escolano del COF y del SAMIC

Escolano defiende que "pedir ayuda no es un fracaso, es una responsabilidad en el matrimonio". Sostiene que muchas crisis, con el acompañamiento adecuado, "pueden reconducirse o gestionarse de una manera más serena, para evitar tomar decisiones tan delicadas en momentos de mayor fragilidad".

Los hijos y la familia, el eje central

En todo este proceso, los hijos son la máxima prioridad. A menudo "son los grandes olvidados", lamenta Borraz, pero para el equipo del COF y SAMIC "son los más importantes". El objetivo no es solo llegar a acuerdos económicos, que "es lo de menos", sino, sobre todo, alcanzar pactos que garanticen el bienestar de los hijos. El servicio también ofrece apoyo directo para ellos a través de psicólogos y orientadores si lo necesitan.

Recordar lo que unió a esa pareja y por qué merece la pena seguir apostando por ello " Raquel Escolano coordinadora del SAMIC

Este enfoque se basa en un modelo de intervención que tiene a la familia como eje central. "Frente a enfoques más individualistas, nuestro trabajo se orienta a acompañar esas relaciones de familia", detalla Escolano. Incluso cuando la separación es inevitable, el objetivo es que el proceso sea "lo más pacífico y menos conflictivo posible". El principal instrumento para lograrlo es la mediación, que busca "recordar lo que unió a esa pareja y por qué merece la pena seguir apostando por ello siempre que sea posible".

Imagen generada por IA Las parejas necesitan herramientas para aprender a comunicarse

Mariaje Borraz recuerda la importancia de la formación y el aprendizaje continuo dentro de la pareja: "Nos formamos para ser buenos profesionales, pero nuestra mayor empresa realmente es nuestra familia, es nuestro marido". Por ello, cuando las parejas piden ayuda, también se les proporcionan herramientas y formación para solucionar problemas y aprender a comunicarse de forma efectiva.

El servicio, accesible para todos, se financia a través de las aportaciones de los usuarios y subvenciones, como la del Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque los servicios profesionales tienen un coste, "nadie deja de venir por tema económico", aseguran. El contacto se puede realizar a través de la página web cofzaragoza.com, donde se solicita una primera entrevista de acogida para exponer la situación y ser derivado a los profesionales adecuados, con un acompañamiento continuo durante todo el proceso.