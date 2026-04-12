Hallado el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Itzurun de Zumaia

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en la mañana de este domingo en la playa de Itzurun, ubicada en la localidad guipuzcoana de Zumaia. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de las 8:00 horas un particular ha alertado a los servicios de emergencia del hallazgo del cadáver. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Ertzaintza, junto a una comitiva judicial y personal sanitario, que solo han podido confirmar la muerte de la mujer.