Escuelas Católicas de Aragón presenta un buscador online para facilitar a las familias la elección de colegio: "Es fundamental que los padres conozcan a fondo los centros"

A pocos días de que comience el proceso de escolarización en Aragón, muchas familias se enfrentan a la importante decisión de elegir centro educativo para sus hijos. En este contexto, Escuelas Católicas Aragón ha presentado una nueva herramienta digital para facilitar esta tarea. Se trata de la plataforma 'uncolegioparati.es', un buscador diseñado para ayudar a los padres a localizar centros de su red de manera rápida y sencilla, ofreciendo una nueva vía para conocer los diferentes proyectos educativos.

COPE José Ignacio Casajús, secretario de Escuelas Católicas Aragón.

Un complemento a la visita presencial

José Ignacio Casajús, secretario de Escuelas Católicas Aragón, ha explicado en COPE Zaragoza que esta herramienta no pretende sustituir las visitas a los centros, sino complementarlas. "Lo que nosotros queremos es que, después de visitar esos centros de manera presencial, porque abogamos siempre por esa presencialidad, que luego, serenamente, en casa también puedan acceder a esas webs a través del buscador", ha señalado.

Casajús defiende que los colegios "nos hablan, nos dicen las cosas", por lo que la visita física es fundamental para que las familias conozcan el proyecto educativo de primera mano.

La plataforma permite a las familias filtrar por zonas de residencia o trabajo y acceder a la información de cada colegio para poder reflexionar sobre la decisión final. La recomendación de Casajús a las familias es "que conozcan a fondo los centros", una inversión de tiempo que considera "absolutamente necesario" al tratarse de una "decisión trascendental".

La libertad de elección de centro de las familias es absolutamente fundamental" José Ignacio Casajús Secretario de Escuelas Católicas Aragón

Apuesta por el concierto en Bachillerato

Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la orden que regula el concierto de Bachillerato, una medida que Casajús ha calificado como "una gran noticia" y una "reivindicación histórica" de sus centros. Según el secretario de Escuelas Católicas, esta decisión amplía la oferta educativa concertada en la comunidad, una práctica ya extendida en otras autonomías como País Vasco, Navarra o la Comunidad Valenciana.

Para la organización, esta medida es clave para garantizar la libertad de elección de centro. "Para nosotros, la libertad de elección de centro de las familias es absolutamente fundamental, y el hecho de que nuestros alumnos puedan completar toda su escolaridad en el centro que sus familias han elegido para ellos es absolutamente primordial", ha afirmado. De esta forma, se eliminan "condicionantes económicos" que en ocasiones obligaban a las familias a tomar decisiones no deseadas.

El bachillerato son dos años absolutamente decisivos y trascendentales" José Ignacio Casajús Secretario de Escuelas Católicas Aragón

Casajús ha subrayado la importancia de esta etapa, definiéndola como "dos años absolutamente decisivos y trascendentales". Permitir que los alumnos cursen el Bachillerato en el mismo centro donde han crecido les proporciona un "ambiente de tranquilidad, de estar centrado, de estar focalizado", con un seguimiento individualizado basado en el conocimiento mutuo entre profesores y estudiantes.

Educar con sentido

Escuelas Católicas Aragón agrupa a 90 centros en la comunidad, representando a aproximadamente 55000 alumnos y 5000 trabajadores. Su lema es "Educamos con sentido", un modelo que busca una educación completa y transversal, acompañando al alumnado desde infantil hasta Bachillerato.

Esta identidad se fundamenta en un ideario cristiano, con la figura de Jesús en el centro de sus proyectos educativos. Casajús sostiene que esta especificidad es lo que les define: "A nosotros, lo que nos da la especificidad y nos da ese sentido, es precisamente ese ideario cristiano, y entendemos, además, que es lo que nos hace válidos y necesarios dentro de nuestra sociedad".