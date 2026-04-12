Detenido un hombre por quebrantar la orden de alejamiento tras la muerte de una mujer al precipitarse desde una terraza en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre por quebrantamiento de condena después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso, según han informado las autoridades, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de la madrugada en la calle Sanduzelai.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico, que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. El hombre arrestado tenía una orden de alejamiento en vigor respecto a la fallecida, lo que ha motivado su detención inmediata por un presunto delito de quebrantamiento de condena, un hecho que se investiga como un posible caso de violencia de género.

Investigación abierta

La Policía Municipal de Pamplona está investigando las circunstancias de la muerte para determinar si la mujer se ha precipitado de manera accidental o si el detenido ha tenido alguna implicación en el suceso. Este tipo de situaciones ponen de manifiesto una vez más el drama silenciado de la violencia machista, donde las víctimas son el rostro más visible de una lacra social.

Agentes de la Policía Científica de la Policía Nacional se han personado en el lugar de los hechos para llevar a cabo una inspección técnico-ocular que ayude a esclarecer lo ocurrido. Es fundamental recordar la existencia de recursos y señales de auxilio, como el gesto de la mano que puede salvar vidas, para que las víctimas puedan pedir ayuda de forma discreta.