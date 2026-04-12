Muere un motorista en un accidente en pleno centro de Palencia

Un motorista de unos 60 años ha fallecido este sábado por la noche tras sufrir una caída en la avenida de Castilla de Palencia, a la altura del número 43. El suceso ha tenido lugar en una de las vías principales de la capital palentina, generando una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

El aviso se recibió a las 21:16 horas

La alerta sobre el accidente se recibió a las 21:16 horas, informando de la caída de una moto y de que su conductor se encontraba inconsciente en la calzada. Inmediatamente, se movilizaron hasta el lugar del siniestro varias unidades de emergencia para atender al herido y asegurar la zona.

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME). A su llegada, los sanitarios encontraron al motorista en estado crítico y procedieron a realizar las maniobras de reanimación.

Pese a la rápida intervención sanitaria, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre. Las autoridades investigan ahora lo ocurrido para esclarecer las causas exactas que provocaron la caída y el fatal desenlace. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del accidente ni se ha facilitado la identidad del fallecido.