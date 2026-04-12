Educar en la era de la IA: el desafío de no perder el pensamiento crítico

La Asociación Trechel de Valladolid ha organizado un evento para abordar uno de los mayores debates actuales en la educación: cómo integrar la inteligencia artificial sin que los jóvenes pierdan su capacidad de reflexión. La charla, titulada “Educar el pensamiento crítico ante la inteligencia artificial”, será impartida por el experto en innovación digital Gustavo Entrala, conocido por crear la cuenta de Twitter del papa.

En una entrevista en “Herrera en COPE”, Alfonso Barajas, miembro de la asociación, explica que el objetivo es ofrecer “herramientas a nuestros jóvenes y espacios de aprendizaje” ante la irrupción de tecnologías como ChatGPT o Gemini. La iniciativa forma parte del proyecto Mumeran, con el que la asociación busca desde hace cuatro años “ayudar a las adolescentes a generar inquietudes intelectuales, culturales y sociales y fomentar la reflexión”.

Las cosas más satisfactorias al final son las que suponen un mayor esfuerzo" Alfonso Barajas Asociación Trechel

Barajas subraya la dualidad de la IA: “es facilidad”, pero advierte de que “las cosas más satisfactorias al final son las que suponen un mayor esfuerzo”. Por ello, insiste en la necesidad de encontrar un equilibrio y educar a los jóvenes para que no usen la tecnología simplemente para “evitarnos un pequeño esfuerzo en tener que pensar”, sino para que desarrollen un criterio propio.

Retrasar al máximo el acceso a la tecnología

Uno de los consejos más directos de la asociación es “retrasar el acceso a la tecnología lo máximo posible”. Barajas recuerda una práctica común entre los directivos de Silicon Valley, quienes “llevan a sus hijos a colegios donde no se utilizan tecnologías”, un hecho que, según él, “habla por sí solo” sobre el posible daño que puede causar en el desarrollo intelectual de las nuevas generaciones.

No solamente dejarnos llevar por lo que la tecnología pueda sugerir, sino tener un criterio propio" Alfonso Barajas Asociación Trechel

El evento contará con Gustavo Entrala, experto con más de medio millón de suscriptores en YouTube, y se celebrará el sábado 11 de abril a las 18:00 horas en la sala del IDEVA (Parque Alameda). El acceso será libre hasta completar aforo. Desde la asociación agradecen la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid por ceder el espacio para la realización de la charla.