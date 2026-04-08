Aday Mara, el gigante de Zaragoza que ha conquistado el baloncesto americano: "El resto de niños le llegaban por el hombro"

El baloncesto español tiene un nuevo nombre grabado en oro: Aday Mara. Este joven pívot zaragozano, de 21 años recién cumplidos y 2,20 metros de altura, ha hecho historia al convertirse en el primer jugador español, tanto en categoría masculina como femenina, en conquistar el prestigioso título de la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, considerada la antesala de la NBA. Mara ha logrado esta gesta con su equipo, los Michigan Wolverines, tras una temporada en la que ha demostrado una progresión imparable.

La final, disputada ante más de 70.000 espectadores en Indianápolis, enfrentó a Michigan contra la universidad de Connecticut (UConn). El resultado final de 69-63 selló una victoria trabajada en la que, si bien sus números no fueron tan estratosféricos como en la semifinal contra Arizona, Mara fue una pieza clave. Su rendimiento le ha valido ser incluido en el quinteto ideal de la Final Four, un reconocimiento que dimensiona su impacto en el torneo.

La celebración ha estado a la altura del hito. Aday Mara, con la bandera de España sobre los hombros, ha cumplido con la tradición de cortar la red de la canasta, una imagen icónica que simboliza el triunfo. La emoción ha sido la protagonista, especialmente en el abrazo con sus padres, Javier Mara, exjugador de baloncesto, y Angélica Gómez, exjugadora internacional de voleibol. La gesta, además, ha coincidido con su 21º cumpleaños, un doble motivo de celebración que desató la euforia en el vestuario.

Un hito celebrado con orgullo aragonés

A pesar de estar a miles de kilómetros, el jugador no olvida sus raíces y siempre lleva consigo, como amuleto, una medida de la Virgen del Pilar. En sus primeras declaraciones tras la victoria, ha querido subrayar su vínculo con su tierra: "Un orgullo muy grande de poder representar a España y de poder representar a Zaragoza y Aragón, que al final es mi casa".

Es un orgullo muy grande poder representar a Zaragoza y Aragón. Es mi casa" Aday Mara Jugador de baloncesto

Estas palabras refrendan el sentimiento de pertenencia de un jugador que se siente embajador de su ciudad. "Un orgullo increíble de poder estar haciendo esto y poner el nombre de mi país y el nombre de mi ciudad lo más alto", ha añadido Mara, visiblemente emocionado por el logro conseguido.

aday mara, De portero de fútbol sala a promesa de la NBA

El camino de Aday Mara hacia la cima del baloncesto universitario comenzó de una manera curiosa: jugando al fútbol sala. En su colegio, el Lycée Français Molière, ocupaba la portería, donde su extraordinaria altura ya marcaba diferencias. Con solo 8 años ya medía 1,67 metros, una estatura que le permitía "ocupar la portería como un adulto", según recuerdan quienes lo vieron jugar. Afortunadamente para el baloncesto, poco después cambió el balón de los pies a las manos.

00:00 Volumen Descargar DEPORTES COPE ZARAGOZA ¿Cómo comenzó la trayectoria de Aday Mara en Zaragoza?

Su entrada en el mundo de la canasta fue meteórica. Tras iniciarse en el Basket Lupus, pasó por los cursos de tecnificación del programa Siglo XXI de la Federación Aragonesa. Javier Macipe, que fue su entrenador, recuerda la impresión que le causó: "Tengo grabada la imagen del día que entró por la puerta con los niños que le llegaban prácticamente todos por el hombro". Su talento era tan evidente que con solo 16 años debutó en la ACB con el Casademont Zaragoza.

Quienes lo conocen de cerca destacan no solo su potencial deportivo, sino también su calidad humana. José Miguel Sierra, 'Chemi', presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, lo conoce desde niño y se deshace en elogios: "No sé si es mejor jugador o mejor persona, tengo dudas". Una opinión compartida por su entorno, que lo describe como un "chaval extraordinario".

EFE Aday Mara con la selección española sub18 en 2023

Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza y que coincidió con él en el vestuario, también ha tenido palabras de admiración: "Brutal, la verdad. Darle la enhorabuena, obviamente, me alegro muchísimo por él, ya sabía aquí que tenía muchísima calidad y obviamente va a llegar más alto". Yusta lo recuerda como "un chavalín, enorme, pero un chavalín" en su primer día.

El futuro: draft, selección y un contencioso

Con el título de la NCAA en el bolsillo, todos los ojos están puestos en su siguiente paso: el salto a la NBA. Mara tiene la opción de declararse elegible para el próximo draft, que se celebra en junio, o esperar un año más en Michigan. La decisión, que será "muy bien estudiada", determinará no solo su futuro deportivo sino también su estatus económico, ya que una buena posición en el draft garantiza un mejor contrato.

Los elogios de figuras como Pau Gasol y la presencia del seleccionador nacional, Sergio Scariolo ('Elchus Mateo' es un error de la transcripción), en la final, alimentan las expectativas. De hecho, su debut con la selección española absoluta podría producirse más pronto que tarde, y en un escenario inmejorable: Zaragoza. El próximo 28 de agosto, España juega un partido de las ventanas clasificatorias para el Mundial 2027 en el Pabellón Príncipe Felipe, una cita que podría ser la guinda a un año extraordinario para el jugador.

Sin embargo, su pasado en Zaragoza aún tiene un capítulo por cerrar. Su salida del Casademont no fue amistosa y existe un contencioso judicial pendiente en el que el club le reclama una cláusula de 600.000 euros. Aunque el asunto está "sotto voce" y en manos de los tribunales, desde el entorno se apunta a que "tiene que haber una postura de acercamiento" para resolver una situación que de momento no empaña la celebración de un hito que ya es historia del deporte español.