Teruel se afianza como la cuna de los reptiles voladores del Jurásico español

El municipio de El Castellar, en Teruel, se consolida como un enclave paleontológico de primer nivel. Según ha informado la Fundación Dinópolis, las recientes excavaciones en el yacimiento “El Pozo” y el minucioso trabajo en el laboratorio han elevado a más de un centenar la cifra de fósiles de reptil volador descubiertos, convirtiendo el lugar en uno de los registros de pterosaurios más importantes de la península ibérica.

Este yacimiento, tradicionalmente conocido por albergar cerca de 1000 icnitas (huellas de dinosaurios) de saurópodos, ornitópodos y terópodos, presenta ahora un nuevo foco de interés científico. Los pterosaurios, popularmente conocidos como reptiles voladores, fueron los primeros vertebrados en desarrollar el vuelo activo, mucho antes que las aves y los murciélagos.

Un trabajo de alta precisión

El equipo de la Fundación ha dedicado los últimos meses a un intenso trabajo que combina la excavación con la delicada preparación de los fósiles en el laboratorio. La excepcionalidad del hallazgo reside en la alta concentración de fósiles en un área reducida y en la extrema fragilidad de los huesos, que al ser “huecos” y ligeros para facilitar el vuelo, requieren un proceso de consolidación especialmente cuidadoso. Durante el proceso, se han realizado también moldes de los fósiles in situ.

Hasta el momento, se han identificado fragmentos de mandíbula, diversas vértebras, húmero, y falanges alares, así como una escápula-coracoide, entre otros restos craneales y postcraneales. Este conjunto de piezas ofrece una oportunidad única para estudiar la anatomía de estos animales.

Dinópolis Proceso de realización de moldes de silicona de algunos de los huesos de pterosaurio y huellas de dinosaurio del yacimiento “El Pozo”

Una ventana al Jurásico Superior

El registro de huesos de pterosaurios del Jurásico Superior en la península ibérica es extremadamente escaso. Por ello, los fósiles de “El Pozo” representan la primera evidencia sólida de su presencia en el centro-este peninsular. Su estudio detallado arrojará luz sobre los ecosistemas costeros de Iberia de hace unos 145‒150 millones de años y sobre la evolución y distribución de estos reptiles en el antiguo archipiélago europeo.

Parte de estos avances ya han sido presentados en el congreso internacional Paleo-NE 2025/7th IMERP celebrado en Brasil. En el trabajo, titulado “First Late Jurassic pterodactyloid remains from eastern Iberia (Teruel, Spain)”, se asignan algunos de los restos al grupo de los pterodactiloideos. La investigación está firmada por Borja Holgado (Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens), Sergio Sánchez Fenollosa, Josué García Cobeña, Ana González y Alberto Cobos (Fundación Dinópolis).

Las investigaciones en el yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón en 2004, continúan activas y se esperan nuevos hallazgos en futuras campañas. Estas actuaciones están financiadas por el Grupo de Investigación FOCONTUR, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Fondo de Inversiones de Teruel.