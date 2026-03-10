"Tengo chavales como electricistas o soldadores que cobran 2.000 euros y, trabajando el sábado por la mañana, se sacan 600 más"

El panorama laboral ha cambiado drásticamente. La antigua creencia de que una carrera universitaria era garantía de un futuro profesional exitoso se ha desmoronado, dando paso a una nueva realidad donde los oficios tradicionales, antes descartados, están en pleno auge.

Según el economista Carlos Medrano, la clave de este fenómeno reside en un principio económico fundamental: "El precio lo pone la escasez", las empresas buscan talento y alertan de la falta de personal.

Alamy Stock Photo Fontanero trabajando debajo del fregadero

La revancha de los oficios

Medrano explica que la falta de profesionales como electricistas, soldadores, mecánicos o fontaneros ha provocado que su valor en el mercado se dispare. "El salario es el precio del trabajo", subraya el economista, y al haber una oferta limitada de estos trabajadores, su remuneración aumenta considerablemente.

Esta situación contrasta con la de titulados universitarios que, tras acumular grados y másteres, no encuentran oportunidades laborales.

El economista ilustra este punto con ejemplos concretos, mencionando que muchos de estos profesionales complementan sus ya elevados sueldos con trabajos adicionales. "Con la chorrada del fin de semana se llevan 600 o 700 euros por trabajar el sábado a la mañana", ha señalado Medrano, evidenciando la alta demanda y las oportunidades económicas que existen fuera de los circuitos laborales convencionales.

Alamy Stock Photo Electricista

IA y el empleo del presente

En el otro extremo del espectro laboral, la tecnología y la inteligencia artificial (IA) están creando una nueva élite de profesionales. Perfiles como ingenieros de software, expertos en robótica o sanitarios especializados gozan de una demanda sin precedentes. Medrano destaca casos extremos como el fichaje de un experto en IA por parte de Meta por "250 millones de dólares por 4 años", un salario comparable al de una estrella de la NBA.

Medrano advierte de que no se debe pensar en la IA como una amenaza futura, sino como una realidad actual. "No es que en el futuro va a venir, no, perdona, es el presente", ha insistido. Ejemplos como Amazon Go, supermercados sin empleados que operan desde 2018, o Waymo, un servicio de taxis sin conductor, demuestran que la automatización ya está reemplazando puestos de trabajo repetitivos.

EFE Grok, la IA de Elon Musk

Servir para ser valioso

Ante este escenario, el economista aconseja a los jóvenes y trabajadores que se centren en su capacidad de "servir para algo". Explica que la palabra vocación proviene del latín 'vocatio' (llamada), lo que implica una respuesta a una necesidad externa. "Nos va a ir en la vida tan bien o tan mal de la capacidad que tengamos de servir a los demás", afirma Medrano, destacando que el valor profesional reside en la utilidad que uno aporta.

Finalmente, Medrano apunta a factores estructurales que limitan el crecimiento salarial en España, como la excesiva burocracia europea, que genera "miedo empresarial a crecer". El tejido empresarial español, compuesto en un 95% por pequeñas empresas, no tiene el margen de las multinacionales para ofrecer grandes sueldos, lo que, sumado a los altos impuestos al trabajo, crea un techo para la mayoría de los trabajadores.

La industria y la construcción, en apuros

Siendo Navarra "la comunidad autónoma en España más industrial", como apunta Celia Poza, de la Cámara de Comercio, la carencia de perfiles se ceba con este sector. La CEN ha detectado falta de personal en 52 ocupaciones diferentes, con una demanda urgente de soldadores, operarios, mecatrónicos, torneros, mecanizadores, montadores y troquelistas. Poza lo confirma con un ejemplo claro: "no encontramos mecatrónicos".

A estos perfiles se suman otros en sectores en auge, como el de logística, que necesita carretilleros y almaceneros cualificados, o la construcción, que busca jefes de obra para su reactivación. También hay vacantes para conductores de autobús, camareros o personal para el sector agroalimentario.

La Formación Profesional como solución

Tanto la patronal como la Cámara de Comercio coinciden en que la Formación Profesional (FP) es la clave para revertir la situación. Celia Poza se declara "muy fan de la formación profesional", desmontando antiguos prejuicios: "Como no vales para estudiar vete a la AFP". La realidad, afirma, es que la FP navarra es "excepcional" y de "las mejores de España".

"La FP está de moda, pero está de moda porque es una herramienta muy útil para nuestras empresas", ha señalado Poza. El objetivo es ambicioso: pasar del 23% actual de titulados de FP al 50%, acercándose a la media europea. Se estima que en Navarra se generarán más de 80.000 oportunidades de empleo para titulados de FP de aquí a 2035.

Para lograrlo, se apuesta por un modelo de formación dual que combine el aprendizaje en centros y empresas ("learning by doing"). Pese al problema para el tejido empresarial, esta escasez supone una oportunidad para los demandantes de empleo, ya que los puestos de difícil cobertura ofrecen buenas condiciones, como en el sector del metal, "de los más altos a nivel nacional", según Javier Iradiel, responsable de talento de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).

Nuevos perfiles y retos globales

La digitalización y la inteligencia artificial (IA) también han creado un nuevo abanico de profesiones con futuro, como analistas de datos, expertos en ciberseguridad o arquitectos de sistemas.

Lejos de destruir empleo, Poza cree que la IA "no va a sustituir a las personas", sino que creará herramientas para mejorar la gestión.

Además, la transición energética impulsa la demanda de instaladores de renovables y el sector sociosanitario necesitará personal para atender a la población envejecida.

EFE Presidente Donald Trump

Este desafío de talento local se enmarca, además, en un contexto de "profunda preocupación" por el escenario internacional, según la CEN. Inquietan el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los costes energéticos, así como una posible ruptura comercial de Estados Unidos con España que afectaría a los intereses de las empresas navarras.