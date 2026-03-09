La propuesta de un empresario de Extremadura que agita las redes: dar el sueldo íntegro a los empleados y que ellos paguen a Hacienda

Andrés, un empresario de Mérida y dueño del conocido restaurante Templo de los Arroces, ha generado un intenso debate en redes sociales tras compartir una reflexión sobre el coste real de los trabajadores y la presión fiscal que soportan. La idea ha surgido mientras preparaba las nóminas de su equipo, tras una jornada de 18 horas de trabajo.

La propuesta: el sueldo íntegro al trabajador

El empresario ha expuesto que la mayoría de sus trabajadores le cuestan a la empresa alrededor de 2.400 euros mensuales. Ante esta cifra, ha lanzado una propuesta hipotética: entregarle al empleado su sueldo íntegro. "¿Por qué no le doy a los trabajadores sus 2.300 euros? Si se los han trabajado, es de ellos", ha afirmado.

Después el Estado les quita el 40 por 100 de impuesto, pero eso ya no es problema mío" Andrés Álvarez Responsable del Templo de los Arroces

Con esta medida, el trabajador recibiría el importe bruto y sería responsable de liquidar sus propios impuestos. "Después el estado te le quita el 40 por 100 de impuesto, pero eso ya no es problema mío, problema del empleado, y del estado", ha señalado Andrés. El hostelero cree que esta transparencia cambiaría la percepción pública sobre los empresarios.

El empresario, en el punto de mira

Andrés considera que el sistema actual pone el foco sobre el empleador, que gestiona todas las retenciones y pagos. En su opinión, es más fácil "que lo paguemos nosotros, lo otro, lo otro, lo otro, y que le demos a un trabajador solo 1.500 euros".

El empresario sostiene que si los empleados vieran el desglose completo y la cantidad que se destina a impuestos, la opinión "entre el estado y los empresarios" cambiaría radicalmente. Su reflexión busca evidenciar la diferencia entre el coste total para la empresa y el salario neto que finalmente percibe el trabajador.