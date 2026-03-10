Ramón Díaz Farias se suma a la carrera por liderar el PSOE de Extremadura y pide centrarse en su reconstrucción
El alcalde de Villanueva del Fresno es el cuarto precandidato en liza y busca "volver a ilusionar" a la militancia socialista de la región
El alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, ha oficializado su precandidatura a la secretaría general del PSOE de Extremadura. Su anuncio confirma la noticia adelantada por COPE Extremadura hace unos días. Con este paso, Díaz Farias se convierte en el cuarto aspirante en la carrera por el liderazgo socialista, uniéndose a Soraya Vega, Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel José González Andrade.
Un mensaje centrado en la reconstrucción
Díaz Farias ha elegido un lugar simbólico para su anuncio: el "kilómetro 0 del socialismo extremeño", en la carretera que une Badajoz y Cáceres. Desde allí, ha instado a la militancia a centrar el debate en las ideas y no en las personas: "Hablemos del qué queremos para los extremeños, del qué queremos para Extremadura y no de quién queremos que lidere este partido". Ha subrayado que es el momento de la "reconstrucción, de volver a ilusionar y de creer en este partido con los pies en la tierra".
Con una larga trayectoria política, Díaz Farias es alcalde de Villanueva del Fresno desde el año 2003 y se ha presentado como "veterinario y ganadero de profesión". En su intervención ha asegurado que pone su "hoja de servicio a disposición de mi partido y de los extremeños y las extremeñas" para afrontar esta nueva etapa.
la incógnita de blanca martín
Con el anuncio de Díaz Farias solo queda la duda de Blanca Martín. La expresidenta de la Asamblea de Extremadura ha sido desde el primer día una de las grandes favoritas en las quinielas. El plazo se agota el jueves a las 12.00h.
