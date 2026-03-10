Jonás Ramalho y su análisis del Athletic desde Bélgica en COPE Bilbao: "Objetivamente, sería un buen año"

El futbolista Jonás Ramalho, canterano del Athletic Club, ha repasado la actualidad del equipo rojiblanco en el programa 'Deportes Cope en Bilbao'. Tras dos años en Asia, esta temporada ha vuelto a Europa para jugar en el Olympic Charleroi de la segunda división de Bélgica, una decisión motivada por su deseo de estar "un poquito más cerca de casa, más cerca de la familia, de los amigos".

Un análisis objetivo de la temporada

Preguntado por el rendimiento del Athletic esta campaña, Ramalho ha reconocido que, tras un año tan bueno como el anterior, el aficionado puede estar "un poco enfadado". Sin embargo, ha señalado un factor clave: "Este año creo que le está pasando factura al Athletic, al final, muchas lesiones". El defensor ha recordado las ausencias de "jugadores importantes como Nico, como Sancet, como Yuri", que han estado bastante tiempo fuera del equipo.

A pesar de una "racha no tan buena", el exleón ha destacado que el equipo se encuentra "a mitad de tabla y a un paso de puestos europeos". Por ello, pide una valoración más amplia de la situación. "Quizás de cara al exterior o como aficionado, parece que la temporada no está siendo buena, pero joder, al final, objetivamente, si lo miras...", ha reflexionado Ramalho.

Si te lo dicen a principio de temporada que va a suceder todo esto, para todos sería un buen año" Jonás Ramalho

En este sentido, el jugador vizcaíno ha insistido en la idea de que, valorando los logros, la perspectiva cambia. "Objetivamente, si te lo dicen a principio de temporada que que va a suceder todo esto, pues, para todos sería un buen año, yo lo veo así", ha sentenciado Ramalho, concluyendo que "el año no está siendo malo".

Una experiencia más física en Bélgica

Sobre su nueva etapa profesional, Ramalho ha comparado la segunda división belga con la española, que conoce bien. Aunque ve similitudes en estadios y asistencia de público, ha encontrado una gran diferencia en el estilo de juego: "Aquí un fútbol mucho más físico", ha afirmado. "Tengo enfrentamientos con delanteros que son mucho más grandes" ha explicado, describiendo un juego con "más fútbol directo, más choque, más duelos" y menos táctico que en España.

Aquí un fútbol mucho más físico" Jonás Ramalho

El futuro, con España en el horizonte

De cara al futuro, y con 32 años, Ramalho no se cierra puertas pero admite que su prioridad ha cambiado. "Mi idea también podría ser volver cerca, estar en España o alrededores, lo más cerca posible", ha confesado. La familia es ahora un factor decisivo y, si surge una oportunidad de volver, "obviamente, la voy a ver con muy buenos ojos".

Finalmente, el defensor también se ha referido al partido del sábado contra el Girona, otro de sus exequipos, donde aún juegan Stuani, Portu y Juan Carlos. Ha calificado el encuentro como un "bonito partido", ya que "ambos necesitan los 3 puntos para sus propios objetivos" de la permanencia y la lucha por Europa.